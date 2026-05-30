السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«جمعية أم المؤمنين» بعجمان تنظّم احتفالية للأيتام في عيد الأضحى

«جمعية أم المؤمنين» بعجمان تنظّم احتفالية للأيتام في عيد الأضحى
30 مايو 2026 13:56

عجمان (وام) تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة «جمعية أم المؤمنين»، نظّمت الجمعية احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام.أُقيمت الاحتفالية بمقر الجمعية في عجمان، ضمن جهودها المجتمعية الرامية إلى تعزيز قيَم التكافل الإنساني ورسم البسمة على وجوه الأيتام، وسادتها أجواء من المحبة والبهجة، تركت أثراً إيجابياً في نفوسهم. تخللت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات المتنوعة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال، إلى جانب توزيع هدايا وألعاب العيد، ما أضفى أجواء احتفالية مميزة بهذه المناسبة المباركة. وذكرت الجمعية أن هذه الفعاليات تجسِّد رسالتها الإنسانية، والتزامها المجتمعي الهادف إلى تعزيز جودة حياة الأيتام ودمجهم في المجتمع، وانطلاقاً من نهج الإمارات في ترسيخ قيَم العطاء والعمل الإنساني المستدام.

أخبار ذات صلة
"الفارس الشهم 3" تستقبل محافظ شمال سيناء والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة عيد الأضحى
خطة تشغيلية متكاملة في مسالخ أبوظبي
عيد الأضحى
جمعية أم المؤمنين بعجمان
آخر الأخبار
رئيس وزراء مالطا وزعيم حزب العمال روبرت أبيلا وزوجته يلوحان لمؤيديهما خلال تجمع انتخابي في العاصمة فاليتا
الأخبار العالمية
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية بمالطا
اليوم 15:30
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
الرياضة
بذهبيتي عبد القدوس ومريم كريم.. الإمارات ترفع الرصيد في «آسيوية القوى» إلى 5 ميداليات
اليوم 15:17
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" تنصح مواطني الدولة بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية
اليوم 15:15
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
الرياضة
حتا يحتفل مع جماهيره بثنائية «درع الأولى» وبطاقة الصعود
اليوم 15:15
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون أمير قطر في وفاة عبدالله بن حمد العطية
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©