الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ابتكار تقنية جديدة لتوليد الكهرباء من الملح

31 مايو 2026 09:38

توصل علماء بريطانيون إلى اختراع لتوليد الطاقة الكهربائية من ملح الطعام، بما يؤدي إلى تخزينها بشكل مستدام.

وأوضح العلماء في دراسة جديدة نشرها الموقع العلمي المتخصص "إنتريستين إندجينيرين" أنهم توصلوا إلى إنتاج مولد كهربائي رطب بمواصفات خاصة، يعتمد على الملح وبعض المكونات الحيوية لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن فكرته تقوم على إنتاج الكهرباء من ملح الطعام والجيلاتين والكربون المنشط.

وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون في جامعات كوين ماري، ووارويك، وإمبريال كوليدج، وميركاتوروم البريطانية أن المولدات الكهربائية التي تعمل بالرطوبة تستطيع تحويل الرطوبة المحيطة والرطوبة الفسيولوجية إلى كهرباء.

وأوضحت الدراسة أن وحدة من هذه المولدات تنتج تيارا كهربائيا مستمرا يبلغ حوالي 1 فولت لأكثر من 30 يوما عن طريق امتصاص الرطوبة المحيطة، ومن خلال توصيل وحدات متعددة على التوالي، يمكن رفع الأداء إلى 90 فولت و5.08 مللي أمبير، وهو ما يكفي لتشغيل سلسلة من 40 مصباحا.

ويحول هذا المنهج رطوبة الجو من عائق إلكتروني إلى مصدر طاقة فعال، حيث يصنع مولد الطاقة الكهرومغناطيسي باستخدام عملية مائية، بالاعتماد على مواد متوفرة وغير سامة، مما يوفر بديلا صديقا للبيئة للبطاريات التقليدية في ظل تزايد النفايات الإلكترونية عالميا.

المصدر: وام
