الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

دفعة عينات جديدة من محطة الفضاء الصينية تعود إلى الأرض للتجارب

رائد فضاء أثناء خروجه من مركبة شنتشو 22 بعد هبوطه في الصين
31 مايو 2026 09:51

قالت الأكاديمية الصينية للعلوم إن إجمالي حوالي 41.14 كيلوغرام من العينات العلمية من محطة الفضاء الصينية، تغطي 23 مشروعاً تجريبياً في علوم الحياة والمواد والاحتراق، أُعيدت يوم الجمعة الماضي إلى الأرض بنجاح على متن المركبة الفضائية "شنتشو-22".

 

ويشكل هذا النقل العاشر لمواد معنية من المختبر الصيني في المدار.

 

وتم يوم السبت الماضي نقل عينات تجارب في علوم الحياة مثل الأجنة الاصطناعية والعُضيّات الدماغية إلى مركز التكنولوجيا والهندسة للاستخدام الفضائي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.

 

وسيتم، بعد إجراء فحوصات أولية للحالة، تسليم هذه العينات إلى فرق البحوث لإجراء مزيد من الدراسات، فيما سيتم نقل العينات المتبقية إلى بكين مع كبسولة العودة لـ"شنتشو-22".

 

وسيركز العلماء، في مجال علوم الحياة، على المجال الرائد للأجنة الاصطناعية للكشف عن كيفية تكيف الحياة مع الفضاء، ما يوفر رؤى صحية حيوية للإقامة الطويلة في الفضاء في المستقبل واستكشاف الفضاء العميق.

 

أخبار ذات صلة
«مسبار الأمل» يبني أول أرشيف مناخي رقمي عربي للمريخ
رواد فضاء صينيون يعودون بعد مدة قياسية في الفضاء

وسيجري العلماء تحليلات للهياكل الدقيقة والتركيبات الكيميائية والتوزيعات التركيبية للعينات التي تم إرجاعها، بما في ذلك سبائك التيتانيوم الجديدة والفولاذ عالي القوة والمتانة والبلورات المفردة الكهروإجهادية المسترخية، لفهم كيف تؤثر الجاذبية على نمو المواد والفصل والعيوب والأداء العام.

 

وستُوجه النتائج أعمال تحسين السبائك الجديدة وإنتاج المواد الرئيسية على الأرض، ودعم تطبيقها في الطيران والفضاء والتصنيع المتقدم والاستشعار الدقيق وتصوير الموجات فوق الصوتية في المجال الطبي.

 

و في أعقاب عودة العينات لتجارب الاحتراق، بما في ذلك المحارق وألواح جمع السخام وأغطية الجمع، سيقوم العلماء بتحليل المواد النانوية شبه الموصلة المصنوعة باللهب وعينات السخام وخصائص تكوين جزيئات الكربون النانوية.

 

ومن المتوقع أن توفر النتائج دعما تقنيا لتخليق المواد النانوية باللهب خارج الأرض وتطوير نظم الطاقة الجديدة وتكنولوجيا الوقاية من الحرائق في الفضاء وتحضير المواد الكربونية النانوية الوظيفية المتقدمة.

 

 

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الصينية
عينات
الفضاء
التجارب العلمية
آخر الأخبار
5.3 مليارات درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2025
علوم الدار
5.3 مليار درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2025
اليوم 12:39
إنريكي وزيدان.. هنالك 10 مفارقات في «الإنجاز الأوروبي»
الرياضة
إنريكي وزيدان.. هنالك 10 مفارقات في «الإنجاز الأوروبي»
اليوم 12:30
"أمازون" تطلق 29 قمراً صناعياً جديداً للإنترنت الفضائي
الترفيه
"أمازون" تطلق 29 قمراً اصطناعياً جديداً للإنترنت الفضائي
اليوم 12:26
سان جيرمان يتفوّق على ميلان وبرشلونة واليونايتد في «الشامبيونزليج»
الرياضة
سان جيرمان يتفوّق على ميلان وبرشلونة واليونايتد في «الشامبيونزليج»
اليوم 12:15
عفواً.. إنه «زمن العرب» في الكرة الأوروبية
الرياضة
عفواً.. إنه «زمن العرب» في الكرة الأوروبية
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©