الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

خيول تندفع في روما رُعباً من ألعاب ناريّة

خيول تندفع في روما رُعباً من ألعاب ناريّة
31 مايو 2026 18:18

روما (رويترز) 
أعلنت الشرطة الإيطالية أن شرطي مرور أطلق ألعاباً نارية من دون إذن خلال تدريب في ​وقت متأخر من الليل على عرض سيقام بمناسبة يوم الجمهورية، ما أرعَبَ عشرات الخيول ودفعها إلى ⁠الركض في شوارع العاصمة، وأسفر عن إصابة عدد ​من الفرسان.
وأثارت أصوات الألعاب النارية المفاجئة، ​التي ‌انطلقت قبيل الساعة 11:30 ليل ⁠​الجمعة، حالة من الذعر بين الخيول المشاركة في العرض، وكان على ظهور بعضها فرسان.

أخبار ذات صلة
«كوموريبي» لجودلفين يستهدف الفوز بديربي فرنسا
«المقام» يحصد كأس تاترسالز الذهبية الأيرلندي

واندفع نحو 35 حصاناً إلى شارع «كريستوفورو ‌كولومبو» المزدحم، حيث صوَّرهم بعض السائقين بالفيديو ‌وهم يركضون على الطريق. وعُثر على آخر حصان فجر السبت، على بعد 14 كيلومتراً ​من الموقع الأصلي، فيما سقط فرسان عدة عن خيولهم، وأُصيب جندي (22 عاماً) بكسور في الضلوع وثقب في الرئة، لكن حالته ليست حرجة، فيما أُصيب 15 حصاناً، لكن الإصابات ​لم تستلزم قتلاً رحيماً لأي منها.
وقال ماريو دي سكلافيس، قائد قوات الشرطة في روما، اليوم الأحد ‌«إن ⁠الواقعة تشوِّه ‌صورة القوات وعناصرها».
وأُطلقت الألعاب النارية ‌قرب حمامات «كاراكالا» الأثرية، حيث كانت وحدات الفرسان من الجيش ⁠وقوات الدرك شبه العسكرية والشرطة، تتدرَّب استعداداً للاستعراض ​الذي يُقام في 2 يونيو من كل عام.
وقال مسؤولون إن شرطياً من وحدة الطوارئ المرورية أشعل مجموعة من الألعاب النارية على بُعد حوالي 200 متر ​من مكان الخيول.

الخيول
ألعاب نارية
آخر الأخبار
توم باراك
الأخبار العالمية
ترامب يعين مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق
اليوم 20:36
غارة إسرائيلية على لبنان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
اليوم 19:59
«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا
اقتصاد
«غرفة دبي» تعزِّز التبادل التجاري والاستثماري مع إثيوبيا
اليوم 19:47
«كهرباء دبي» تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025
اقتصاد
«كهرباء دبي» تدشّن 1994 محطة توزيع جديدة خلال 2025
اليوم 19:45
«سوفت بنك» تستثمر 75 مليار يورو بمراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا
اقتصاد
«سوفت بنك» تستثمر 75 مليار يورو بمراكز ذكاء اصطناعي في فرنسا
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©