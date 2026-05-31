خيول تندفع في روما رُعباً من ألعاب ناريّة

روما (رويترز)

أعلنت الشرطة الإيطالية أن شرطي مرور أطلق ألعاباً نارية من دون إذن خلال تدريب في ​وقت متأخر من الليل على عرض سيقام بمناسبة يوم الجمهورية، ما أرعَبَ عشرات الخيول ودفعها إلى ⁠الركض في شوارع العاصمة، وأسفر عن إصابة عدد ​من الفرسان.

وأثارت أصوات الألعاب النارية المفاجئة، ​التي ‌انطلقت قبيل الساعة 11:30 ليل ⁠​الجمعة، حالة من الذعر بين الخيول المشاركة في العرض، وكان على ظهور بعضها فرسان.

واندفع نحو 35 حصاناً إلى شارع «كريستوفورو ‌كولومبو» المزدحم، حيث صوَّرهم بعض السائقين بالفيديو ‌وهم يركضون على الطريق. وعُثر على آخر حصان فجر السبت، على بعد 14 كيلومتراً ​من الموقع الأصلي، فيما سقط فرسان عدة عن خيولهم، وأُصيب جندي (22 عاماً) بكسور في الضلوع وثقب في الرئة، لكن حالته ليست حرجة، فيما أُصيب 15 حصاناً، لكن الإصابات ​لم تستلزم قتلاً رحيماً لأي منها.

وقال ماريو دي سكلافيس، قائد قوات الشرطة في روما، اليوم الأحد ‌«إن ⁠الواقعة تشوِّه ‌صورة القوات وعناصرها».

وأُطلقت الألعاب النارية ‌قرب حمامات «كاراكالا» الأثرية، حيث كانت وحدات الفرسان من الجيش ⁠وقوات الدرك شبه العسكرية والشرطة، تتدرَّب استعداداً للاستعراض ​الذي يُقام في 2 يونيو من كل عام.

وقال مسؤولون إن شرطياً من وحدة الطوارئ المرورية أشعل مجموعة من الألعاب النارية على بُعد حوالي 200 متر ​من مكان الخيول.