سرقة جزء من عمل فني في متحف

قال متحف في شرق فرنسا، اليوم الأحد، إنه أبلغ الشرطة عن سرقة موزة تُشكّل جزءًا أساسيًا من عمل فنيّ للفنان التشكيلي الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

لاحظ أحد الحراس، اختفاء الموزة التي كانت مُلصقة على جدار لتشكيل العمل الفنيّ المثير للجدل الذي يحمل اسم "الممثل الكوميدي".

وأصدر متحف بومبيدو-ميتز، وهو فرع من مركز بومبيدو الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، بيانًا قال فيه إنه قدّم بلاغًا جنائيًا بتهمة السرقة ضدّ مجهولين.

كما ذكر المتحف أنه استبدل الموزة.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها هذا العمل الفنيّ للتلف، حيث يتمّ استبدال الموزة، وهي قطعة مركزية قابلة للتلف، كلّ ثلاثة أيام للحفاظ عليه.

في يوليو من العام الماضي، تناول أحد زوّار المتحف الموزة، لكنّ الحراس تدخّلوا سريعًا ووضعوا موزة بديلة.

أعرب كاتيلان حينها عن خيبة أمله لأن الزائر الجائع لم يأكل سوى الموزة دون الشريط اللاصق. ولم يتخذ المتحف أي إجراء قانوني في تلك الحالة.

لكن هذه المرة، قرر المتحف تقديم شكوى جنائية لأن الجاني مجهول الهوية، وبالتالي "لا مجال للحوار".

وأضاف المتحف أن "هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر"، معتبرًا إياه مسألة احترام للعمل الفني.

أثار عمل كاتيلان القابل للأكل، والذي يهدف إلى التشكيك في مفهوم الفن وقيمته، جدلًا واسعًا منذ عرضه الأول في "معرض آرت بازل 2019" في ميامي بيتش، حيث بلغ سعره المبدئي 120 ألف دولار أميركي.

وقد تناول الفنان ديفيد داتونا، المتخصص في فن الأداء، عمل "الممثل الكوميدي" في ذلك المعرض، مصرحًا بأنه شعر "بالجوع".

لكن قيمة العمل ازدادت مع مرور الوقت.

في عام 2024، أنفق جاستن صن، مؤسس العملات الرقمية، 5,2 مليون دولار أميركي على نسخة واحدة من هذا العمل الفني، ثم قام بعد أيام بتناوله أمام الكاميرات.