الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«صيف الفجيرة 2026» تنطلق في 22 يونيو

«صيف الفجيرة 2026» تنطلق في 22 يونيو
1 يونيو 2026 15:34

الفجيرة (وام)
بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق في 22 يونيو الجاري، مبادرة «صيف الفجيرة 2026»، بمشاركة أكثر من 17 جهة محلية، بينها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارة الفجيرة للدفاع المدني، ونادي الفجيرة للرماية، لتقدم موسماً صيفياً متكاملاً، ضمن رؤية تهدف إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في بيئة آمنة ومحفّزة.وتأتي المبادرة هذا العام لتجمع بين التحدي والانضباط والفكر والإبداع، حيث يخوض المشاركون رحلة تفاعلية متنوِّعة تجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمعرفية، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. ويشكِّل الترفيه المحور الرئيس لمبادرة «صيف الفجيرة»، من خلال مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي صمِّمت لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين، تجمع بين المتعة والفائدة، وتلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، بما يرسِّخ مكانة المبادرة كإحدى أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة، وتشمل أنشطة رياضية وتدريبية وثقافية وفنية ومجتمعية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وبرامج تخصّصية تُتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قيَم الانضباط والعمل الجماعي والابتكار. كما تعكس المشاركة الواسعة للجهات المحلية في تنظيم فعاليات المبادرة مستوى التكامل والتعاون بين المؤسسات المختلفة في إمارة الفجيرة، بما يثري المحتوى المقدَّم للمشاركين ويوفر برامج نوعية ومتنوعة تستجيب لتطلعات الأسر والمجتمع وتواكب اهتمامات الأجيال الناشئة. ويواصل «صيف الفجيرة» ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير، وتوفِّر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزِّز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية، انسجامًا مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

أخبار ذات صلة
مسؤول طبي لـ «الاتحاد»: غزة مقبلة على كارثة صحية  مع حلول فصل الصيف
إيطاليا.. أعلى تحذير من الحر في 4 مدن
الصيف
آخر الأخبار
الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون
اليوم 18:01
هل يكتب وصول مورينيو نهاية فينيسيوس مع ريال مدريد؟
الرياضة
هل يكتب وصول مورينيو نهاية فينيسيوس مع ريال مدريد؟
اليوم 18:00
إنييستا ينضم إلى نادي جلف يونايتد ويبدأ مسيرته التدريبية في دبي
الرياضة
إنييستا ينضم إلى نادي جلف يونايتد ويبدأ مسيرته التدريبية في دبي
اليوم 17:30
تعرف على أكبر 10 أندية لم تَفُز أبداً بدوري أبطال أوروبا
الرياضة
تعرف على أكبر 10 أندية لم تَفُز أبداً بدوري أبطال أوروبا
اليوم 17:30
ختام ناجح للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني
الرياضة
ختام ناجح للنسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©