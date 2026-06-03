أحمد عبد الوهاب.. بطولة سينمائية للمرة الأولى

سعيد ياسين (القاهرة)

يخوض الممثل أحمد عبد الوهاب، تجربة البطولة السينمائية للمرة الأولى، من خلال الفيلم الجديد «معاد عشا»، مع جيهان الشماشرجي، إخراج رامي إمام، ويشارك عبد الوهاب، في كتابة العمل مع كريم كيمز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مشوِّق حول جريمة غامضة تتسبب بقلب حياة الأبطال رأساً على عقب، لتبدأ بعدها سلسلة من المفارقات غير المتوقعة والمواقف الساخرة التي تتشابك داخل أجواء من الغموض والتشويق.

وأوضح عبد الوهاب، أن الفيلم يصوَّر في عدد من مواقع التصوير التي تخدم طبيعة الأحداث المتسارعة، خصوصاً أنه يحمل طابعاً مختلفاً عن السائد في الأعمال الكوميدية التي قُدِّمت حديثاً، حيث يخرج الضحك من قلب التوتر والمواقف الصعبة. وذكر أن فريق العمل يسعى إلى تقديم تجربة سينمائية خفيفة ومختلفة تجمع بين الضحك والغموض في الوقت نفسه.

وعلى صعيد الدراما، ينتظر أحمد عبد الوهاب، عرض مسلسل «ورد على فل وياسمين»، مع صبا مبارك، وليد فواز، فدوى عابد، ميمي جمال، وسلوى محمد علي، تأليف الثنائي عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب.

كما ينتظر عرض مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يلعب فيه بطولة خماسية بعنوان «ما لم يُحك عن بني مزار»، مع ميشيل ميلاد، أحمد عبد الحميد، مراد مكرم، صفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، تأليف هانى سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.