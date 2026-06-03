بلقيس: «غِلّ» تطوّر فني لافت

علي عبد الرحمن (أبوظبي)



بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها «حالة جديدة» عام 2021، تعود الفنانة بلقيس فتحي، إلى تقديم الألبومات الكاملة، من خلال ألبومها الجديد «غِلّ»، الذي يضم 8 أغنيات تمزج بين اللهجات الخليجية واللبنانية والمغربية، وتتراوح بين الأنماط الموسيقية الرومانسية والدرامية والإيقاعات الحديثة.



مساحة موسيقية

وأوضحت بلقيس، أنها سعيدة بردود الفعل التي تلقّاها الألبوم منذ طرحه، سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي، مشيرةً إلى أنها عملت على المشروع لفترة طويلة، بهدف تقديم تجربة مختلفة تعكس تطوّرها الفني.

وأشارت إلى أن «غِلّ» يُعَد الألبوم السادس في مسيرتها الغنائية، ويقدم مجموعة أعمال تتنوّع في طابعها الموسيقي، بين الأغنيات الهادئة ذات الطابع العاطفي، وأخرى تميل إلى الإيقاع العصري والتجريب، في محاولة لتوفير مساحة موسيقية أوسع تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور العربي.



محطة لافتة

ويضم ألبوم «غِلّ» مجموعة من الأعمال تبدأ بالأغنية الخليجية «يا حظ أمه»، التي تحمل طابعاً مرحاً وإيقاعاً خفيفاً وتعكس جانباً شبابياً، إلى جانب أغنية «يا حرش» التي برزت كإحدى المحطات اللافتة في العمل، خصوصاً مع مشاركة والدها الموسيقار أحمد فتحي، في العزف على العود وتلحين الأغنية، ما منحها بُعداً تراثياً ممزوجاً برؤية موسيقية معاصرة.



أسلوب عصري

يضم الألبوم أغنية «أنا هنا» ذات الطابع الرومانسي، و«زهر ليمون» التي تغلب عليها الأجواء العاطفية الهادئة، إضافة إلى «الحب يحلى» التي تتناول تحوّلات المشاعر بأسلوب عصري قريب من الجمهور الشاب.

ويواصل الألبوم تنوّعه عبر أغنية «دلا يا قمر» التي تحمل ملامح يمنية رومانسية خاصة، إلى جانب أغنية «دراما» التي تقدم حالة أكثر حدّة من حيث الإحساس والتجريب الموسيقي، بما يعكس تباين المزاج الفني داخل العمل.