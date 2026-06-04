«كائنات» ينطلق عرضه غداً بموسمه الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

يعود غداً الجمعة 5 يونيو، الموسم الثاني من مسلسل الرعب والتشويق الإماراتي «كائنات 2»، أحدث إنتاجات «شبكة أبوظبي للإعلام» الأصلية والحصرية عبر منصة ADMN على تطبيق «ستارزبلاي»، وذلك بعد النجاح الاستثنائي الذي حققه الموسم الأول، وفوزه بجائزة «أفضل مؤثرات بصرية» ضمن جوائز «الدانة للدراما 2025». تدور أحداث المسلسل في موسمه الثاني حول «عفرا» التي تستيقظ وهي تعاني فقداناً جزئياً للذاكرة وارتباكاً بين الوعي والنوم، لتكتشف أن كيان «عثيون» لا يزال يُسيطر عليها تدريجياً. يقود هذا الاكتشاف الفريق في رحلة استقصائية خطيرة نحو «المريجة» و«البروة»، في محاولة لفكّ ألغاز الماضي ومواجهة تهديدات تتضاعف مع ظهور كائنات غامضة وأحداث مأساوية في قرية ساحلية محاطة بالضباب. ويجد الأبطال أنفسهم في سباق دائم مع الوقت، محاصَرين داخل مغامرة يتخللها توتر متصاعد وألغاز متشابكة وصراعات شخصية تُضيء أبعاداً جديدة في الحبكة الدرامية.

المسلسل من تأليف مروة عبد القادر الديب، إخراج الأسعد الوسلاتي، ويشارك في بطولته مرعي الحليان، ونخبة من الممثلين الشباب، بينهم: ماجد الجسمي، رحاب العطار، عبدالله صنقور، أحمد عبد الرزاق، محمد جمال، هدى عبدالرحمن أحمد، نساء حيدر المازمي، وفاتن أحمد.

وكان الموسم الأول قد رسَّخ مكانة «كائنات» كأول عمل درامي إماراتي في مجال الرعب والتشويق، محقِّقاً مشاهدات قياسية وأحدثَ صدىً واسعاً لدى الجمهور المحلي والخليجي، في مشهد يسلط الضوء على قدرة المنافسة الإماراتية إقليمياً عبر إنتاج محتوى نوعي يجمع بين التشويق والإبداع الفني. ويأتي عرض الموسم الثاني امتداداً للنجاح الاستثنائي الذي حقَّقه الموسم الأول على مستوى الإنتاج البصري والدرامي.