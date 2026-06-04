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صور.. إصابات جراء انهيار العجلات الأمامية لطائرة متوقفة

الطائرة المنكوبة تحيط بها سيارات إسعاف
4 يونيو 2026 20:14

قالت شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية إن عددا ​من الموظفين أصيبوا إثر انهيار العجلات الأمامية لطائرة ركاب من ⁠طراز  بوينغ 787-9 دريملاينر عند إحدى بوابات ​الركوب بمطار فرانكفورت ​اليوم ‌الخميس.
ووقع الحادث عند الساعة 12,45 (10,45 بتوقيت غرينتش)، قبل صعود الركاب إلى الطائرة التي كان من المقرر أن تقوم برحلة إلى مدينة لوس أنجليس.

  • الطائرة المنكوبة بعد سقوط على مدرج المطار
    الطائرة المنكوبة بعد سقوط على مدرج المطار
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وقال متحدث ⁠باسم ​الشركة، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني "لم يكن الركاب صعدوا إلى ‌الطائرة بعد"، مضيفا أن ‌أفراد الطاقم وموظفي الخدمة الأرضية كانوا على متن ​الطائرة وقت وقوع الحادث.
وأضافت الشركة "أصيب عدد من ‌الموظفين ويخضعون حاليا ​للعلاج" من دون أن تحدد عددهم أو مدى إصاباتهم..

وشوهدت عدة سيارات إسعاف متوقفة حول الطائرة التي ​استقرت ‌جزئيا ⁠على ‌بطنها.
وأضافت الشركة "نحقق حاليا في الملابسات الدقيقة مع السلطات المختصة"، مؤكدة أنها تدرس ظروف الحادثة بالتعاون مع السلطات المعنية.
وبحسب موقع "أيروتيليغراف"، فالطائرة المتضررة حديثة ويعود تاريخ صناعتها إلى نحو عام، وتسلمتها المجموعة الألمانية في يناير الماضي.

المصدر: آ ف ب
طائرة
حادث
مطار فرانكفورت
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