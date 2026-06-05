شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك

قال الاتحاد الدولي ​لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة، إن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي ⁠الأغنية الرسمية لكأس العالم "داي داي" ​في حفل الافتتاح ​الذي ‌سيقام في ⁠المكسيك.



ستنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي ‌ في استاد أزتيكا ‌في مكسيكو سيتي.

سيبدأ حفل الافتتاح قبل ​90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

"داي داي" هي عبارة إيطالية ‌تعني "هيا بنا" أو "تعال".

​سيشارك في العرض أيضا النجم الكولومبي خوتا بالفين والمغنية القادمة ​من ‌جنوب ⁠أفريقيا ‌تايلا.

‌من المقرر أن تحيي شاكيرا أيضا ⁠أول عرض بين ​شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.