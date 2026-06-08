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الترفيه

جزيرة ياس تحتفي بأبطال الصفوف الأمامية

جزيرة ياس تحتفي بأبطال الصفوف الأمامية
8 يونيو 2026 13:21

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جزيرة ياس عن إطلاق مبادرة وطنية لتكريم أبطال الصفوف الأمامية، تقديراً لدورهم في حماية الوطن وخدمة المجتمع. وتوفِّر هذه المبادرة التي تمتد من 4 إلى 30 يونيو الجاري، للكوادر المؤهلة من العاملين في الصفوف الأمامية دخولاً مجانياً إلى المدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، وذلك تعبيراً عن الامتنان لالتزامهم وشجاعتهم وتفانيهم في أداء واجباتهم.وفي إطار المبادرة، ستقدِّم جزيرة ياس للأبطال المؤهلين دخولاً مجانياً إلى مدنها الترفيهية، مع إمكانية اصطحاب ما يصل إلى 3 ضيوف، للاستمتاع بالمدن الترفيهية، بما في ذلك عالم «فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد». يتعيَّن على الراغبين بالاستفادة من العرض التسجيل مسبقاً عبر تطبيق «حماة الوطن». ويشمل العرض جميع منتسبي الشرطة  في دولة الإمارات، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ممن هم على رأس عملهم. وتتيح المبادرة لهؤلاء الأبطال وعائلاتهم فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الترفيهية والمعالم العالمية في جزيرة ياس، في بادرة تقدير تعكس الامتنان لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن والمجتمع.

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