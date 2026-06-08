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الترفيه

أبوظبي تحتفي بالموسيقى الإماراتية والعربية

عمر خيرت (الصور من المصدر)
9 يونيو 2026 01:34

أبوظبي (وام) 

تستضيف أبوظبي، خلال شهر يونيو الجاري، سلسلة من الأمسيات الفنية والحفلات يُحييها عدد من نجوم الموسيقى العربية، الذين يقدمون تجارب فنية متنوعة تمتد من روائع الموسيقى الإماراتية الأصيلة، إلى الأعمال الرومانسية والمقطوعات المعاصرة.

الموروث الموسيقي 
يحتضن المجمع الثقافي، يوم 26 يونيو الجاري، حفلاً استثنائياً يحتفي بالموروث الموسيقي والشعري الشعبي، تحت عنوان «جلسات المجمع الثقافي: أمسية من الذاكرة الموسيقية الإماراتية مع عبدالرحمن الجنيد». وتكرِّم الأمسية رموز القصيدة والموسيقى الإماراتية التي شكَّلت الوجدان الشعبي، وتُبرز ثراء التراث الثقافي الوطني، وحضوره المتجدِّد في المشهد الفني المعاصر.

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ويُحيي الفنان وائل كفوري، حفلاً يوم 13 يونيو في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة، ويقدم الموسيقار عمر خيرت، يوم 20 يونيو، أولى حفلاته في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس.

وجهة رائدة 
وقال فخري السراج، مدير مكتب فعاليات أبوظبي في دائرة الثقافة والسياحة: تمضي أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً للحفلات الموسيقية العربية والعروض الترفيهية الحيّة في المنطقة، من خلال استقطاب ألمع النجوم وتقديمهم باقة من أجمل أعمالهم أمام جمهور العاصمة.
وذكر أنه منذ مطلع العام الجاري، استضافت الإمارة كوكبة من المطربين والفنانين العرب، إلى جانب حفل «أغاني التسعينيات»، وذلك ضمن برنامج استثنائي من العروض التي لاقت صدىً واسعاً واستجابة لافتة من أفراد المجتمع والزوّار على حدٍّ سواء، متطلِّعاً إلى الترحيب بالمزيد من جمهور الموسيقى للاستمتاع بهذه السلسلة الجديدة من الحفلات التي يحييها نخبة من نجوم الفن، بما يُسهم في تعزيز حضور أبوظبي في قطاع العروض الترفيهية الحيّة.

 

 

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