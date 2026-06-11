«ميرال» و«وارنر براذرز» تكشفان عن تجربتَين جديدتَين من «دي سي» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع شركة «وارنر براذرز ديسكفري غلوبال إكسبيرينسز»، عن إضافة تجربتَين جديدتَين مستوحاتين من «عالم دي سي»، لإثراء تجارب «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» الحائز عدة جوائز مرموقة.تأتي التجربتان الجديدتان، «كريبتونايت كولايدر» Kryptonite Collider، و«سوبرمان أب آند أواي» Superman Up and Away، ضمن مشروع التوسعة الحالية لعالم «وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، وهما مصمَّمتان لاستقطاب عشاق السلسلة ومحبي المغامرات على حدٍّ سواء.

من المتوقع اكتمال أعمال إنشاء تجربة «سوبرمان أب آند أواي» في عام 2028، حيث ستقدم مفهوماً متطوراً للجيل الجديد من الأفعوانيات الطائرة. وستتيح هذه التجربة للضيوف خوض مغامرة خياليّة تجسِّد إحساس الطيران برفقة شخصية «سوبرمان»، وهم في وضعية مائلة إلى الأمام، ضمن مهمة مليئة بالتشويق لحماية مدينة «متروبوليس»، على أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في «ميرال»: يمثل إطلاق هاتين الإضافتين الجديدتين المستوحيَين من «عالم دي سي» محطة بارزة في مسيرة التطور المستمر لـ«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، بما يعزِّز تنوّع العروض العالمية التي نقدمها. كما يجسِّد ذلك قوة شراكتنا الاستراتيجية مع «وارنر براذرز ديسكفري»، والتزامنا المشترك بتقديم تجارب ترفيهية غامرة ترتقي بتوقعات ضيوفنا. ومن خلال هذه الإضافات، نواصل تقديم لحظات استثنائية تترك أثراً دائماً، وتدعم مكانة جزيرة ياس وجهة رائدة عالمياً للترفيه والاستجمام، وترسِّخ حضور أبوظبي على خريطة السياحة العالمية وجهة تقدم ما يتجاوز التوقعات.

وقال سايمون روبنسون، رئيس التجارب العالمية وعمليات الاستوديو في «وارنر براذرز ديسكفري»: نبدأ فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، من خلال التعاون مع شركائنا في «ميرال»، لتقديم تجارب جديدة مستوحاة من «عالم دي سي» تعكس التزامنا المتواصل بالابتكار والارتقاء بفنون السرد القصصي. ويظل عشاق «وارنر براذرز» وشخصياتها الأيقونية محور كل ما نقوم به، فهم مصدر إلهامنا لتجاوز حدود الإبداع واستكشاف طرق جديدة لإحياء شخصياتنا وعوالمها المحببة. ونتطلع إلى أن يكتشف عشاق «دي سي» جانباً جديداً وجريئاً من مدينة «متروبوليس» وأن يعيشوا تجربة غامرة تنقلهم إلى قلب أحداثها.

وسيتم افتتاح لعبة «كريبتونايت كولايدر» في 26 يوليو المقبل، وهي تجربة ترفيهية غامرة من فئة الألعاب الدورانية التي تعتمد على قوة الطرد المركزي، حيث ينطلق الضيوف في مغامرة مشوقة في قلب مدينة «متروبوليس» داخل «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي».

تستوحي رحلة «كريبتونايت كولايدر» مغامراتها من مادة الكريبتونايت الخيالية الموجودة في «عالم دي سي» الرائع، حيث يتحوّل عشاق المغامرة، منذ لحظة دخول منطقة الانتظار، إلى «خاضعين للاختبار» ضمن مشروع «إيفري مان» Everyman الخاص بإحدى قصص شخصية ليكس لوثر، وينغمسون في القصة من خلال مقاطع مصوّرة بأسلوب الإعلانات الترويجية قبل الصعود إلى اللعبة. وبمجرد جلوسهم في عربة تتسع لـ32 راكباً، ينطلقون في مسار ديناميكي حافل بالحركة والطاقة، مع مؤثرات صوتية وضوئية تزيد من مستوى الإثارة خلال التجربة. وتمنح هذه اللعبة الركاب إحساساً بامتلاك قدرات خارقة، يتم تجسيده عبر شاشات رقمية تفاعلية بعد انتهاء الرحلة.

أما بالنسبة للعبة «سوبرمان أب آند أواي»، فهي تمثل الجيل الجديد من الأفعوانيات الطائرة، وذلك بتقديمها تجربة طيران غامرة يحلق فيها الزوار برفقة شخصية سوبرمان في مهمة مليئة بالتشويق لحماية مدينة «متروبوليس».

قدم «عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي» منذ افتتاحه مجموعة من أشهر القصص والشخصيات العالمية من خلال تجارب وألعاب ترفيهية عائلية مشوقة. وتضم هذه المدينة الترفيهية الداخلية الحائزة على جوائز مرموقة 6 مناطق غامرة حالياً، وتأتي إضافة هاتين التجربتين المستوحيَين من «عالم دي سي» لتسهم في تعزيز تنوع عروضها الترفيهية المميزة.