«هوامير فريجنا» يشجِّع رواد الأعمال الصغار

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة «عام الأسرة»، افتتح الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف آل نهيان، مهرجان «هوامير فريجنا»، العائلي التراثي الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال على ريادة الأعمال والتجارة، وذلك في «قصر الإمارات» بأبوظبي، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين.

يأتي تنظيم المهرجان من مصمِّمة الأزياء منى المنصوري، ويهدف إلى تشجيع الجيل الجديد من رواد الأعمال، وتضمن معرض «التاجر الهامور»، تحت شعار «التاجر الصغير اليوم هامور الغد»، والذي شارك فيه 43 تاجراً صغيراً.

كما شمل البرنامج عرض الصقور بمشاركة الصقارين راشد الكندي، سعيد وحمدان العامري، ونعيمة العامري.

وشهد المهرجان عرض فيديو قصير عن أول أسبوع موضة عالمي للطفل في العالم العربي، الذي نظِّم يناير الماضي في أبوظبي، وعرض «أزياء كاجوال» للمصمِّمَين الصغيرَين صالح وعبدالله الطنيجي، وعرض أزياء للأطفال ضم 23 تصميماً أنيقاً يتناسب مع أجواء الصيف، واستوحيت التصاميم والألوان من الفواكه والخضراوات والبحر.

وقالت المنصوري: «في هذا المهرجان، قدمت من خلال عالم الأناقة رسالة توعية غير مباشرة للأمهات بضرورة وأهمية الانتباه لغذاء أبنائهن، والاهتمام بالوجبات الصحية، خصوصاً الخضراوات والفواكه لحمايتهم من الأمراض. وتضمن المعرض فعاليات وورش عمل ومسابقات، ومجموعة أغانٍ تراثية خاصة بالأطفال».