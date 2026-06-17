«الإعلام الإبداعي» تضيء على قصص النجاح

أبوظبي (الاتحاد)



سلّطت هيئة الإعلام الإبداعي الضوء على قصص نجاح مجموعة من خريجي أكاديمية CNN أبوظبي، احتفاءً بالأثر الإيجابي للأكاديمية في إعداد وتأهيل جيل جديد من المواهب في مجال الإعلام الإبداعي في الدولة.

ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت الأكاديمية، التي تنظَّم بالشراكة مع المختبر الإبداعي التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، في تزويد مئات المشاركين بالمهارات والخبرات العملية للنجاح في قطاع الإعلام. وفي عام 2025، استقطب برنامج التدريب 583 مشاركاً، بينهم 206 مشاركين من المقيمين في الإمارات و377 مشاركاً دولياً، فيما استفاد 105 إماراتيين من التدريب العملي والخبرات المهنية التي توفِّرها الأكاديمية.



مسارات واضحة

يأتي البرنامج ضمن التزام الهيئة طويل الأمد بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام الإبداعي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية في أبوظبي، تشمل كليات التقنية العليا وجامعة زايد وعدداً من المؤسسات التعليمية، وتسهم في توفير مسارات واضحة للطلبة والمهنيين الطموحين. وتمكّن عدداً من خريجي الأكاديمية من الحصول على فرص مهنية متنوعة في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، وغرف الأخبار في المؤسسات الإعلامية الدولية، والتعليم الإعلامي، وريادة الأعمال، والإنتاج الإعلامي، ما يعكس أهمية التدريب المتخصِّص والممارسة الفعلية في بيئات عمل مهنية.



فرص مهنية

وتمكّن عدد من خريجي الأكاديمية من الحصول على فرص مهنية متنوعة، ما يعكس أهمية التدريب المتخصِّص والممارسة الفعلية في بيئات عمل مهنية.



قصص نجاح

قالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: تعكس هذه الإنجازات أهمية الاستثمار في تنمية المواهب وتوفير فرص تعلّم عملية يقودها خبراء القطاع. ومن خلال شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية ورواد القطاع، نواصل بناء مسارات تمكّن الجيل الجديد من صنّاع المحتوى ورواة السرد القصصي من بناء مستقبل مهني مستدام ضمن منظومة الإعلام الإبداعي المتنامية في دولة الإمارات.

وقالت بيكي أندرسون، مذيع ومدير التحرير في CNN أبوظبي: يكمن الإرث الحقيقي للأكاديمية في خريجيها وما يحقّقونه من أثر في مجالات عملهم. وخلال السنوات الـ5 الماضية في أبوظبي، شهدنا انضمام مواهب استثنائية من رواة القصص وصنّاع المحتوى السردي، ونشعر بفخر كبير ونحن نراها تواصل الازدهار والتطوّر في مساراتها المهنية، بما يسهم في ترسيخ مستقبل واعد للصحافة والإبداع في المنطقة.



بيئات عمل

مع استعداد الأكاديمية لاستقبال المشاركين في دورتها السادسة، تدعو الهيئة صنّاع المحتوى والرواة الإعلاميين والمهنيين الطموحين إلى التقدم للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من فرص التعلّم والتطوير التي يوفِّرها، والمساهمة في رسم مستقبل الإعلام في دولة الإمارات والمنطقة.



السرد القصصي

تضم قائمة الخريجين الذين تحتفي بهم الهيئة عدداً من المواهب التي نجحت في تحويل تجربتها في الأكاديمية إلى فرص مهنية ملموسة، شملت التدريب في مؤسسات إعلامية دولية، وإطلاق مشاريع إبداعية وريادية، والانضمام إلى جهات حكومية ومؤسسات إعلامية، إلى جانب مواصلة تطوير مهاراتها المهنية من خلال مبادرات وبرامج متخصِّصة.

وانتقلت إليزافيتا فارتانيان، إلى التدريب العملي في الأكاديمية بعد مشاركتها في الأكاديمية، قبل أن تواصل مسيرتها المهنية في مجال التعليم الإعلامي. كما أسَّست، بالتعاون مع فاطمة الكعبي، مشروع AI Emirati الذي يوظِّف السرد القصصي والتقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة. وواصلت أليزا أحمد، مسيرتها المهنية عبر التدريب العملي في الأكاديمية بالتوازي مع دراستها العليا، فيما استفاد عمر الشامي، من المهارات التي اكتسبها في الأكاديمية لتعزيز حضوره في مجالات الإعلام والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى تمثيل أصحاب الهمم في محافل دولية والانضمام إلى برامج إعلامية وطنية. وتجسِّد تجربة هبة الجنيبي، الدور الذي تؤديه الأكاديمية في ربط المشاركين بمنظومة تنمية المواهب الأوسع التي تقدمها هيئة الإعلام الإبداعي، حيث واصلت مشاركتها في عدد من المبادرات والبرامج التدريبية المتخصِّصة التي دعمت تطوير مهاراتها في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى.



مهارات السرد

تستمر فترة التقديم للدورة السادسة من أكاديمية CNN أبوظبي حتى 30 يونيو الجاري. ويستهدف البرنامج، المجاني بالكامل، الطلبة والمهنيين الناشئين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، ويوفِّر تدريباً عملياً في بيئات العمل الإعلامية، ومهارات السرد عبر المنصات المختلفة، وفرصة للتعلّم المباشر من نخبة من الخبراء والإعلاميين ضمن شبكة CNN العالمية.