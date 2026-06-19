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الترفيه

اكتشاف مخطوطات موسيقية جديدة للموسيقار موزارت

اكتشاف مخطوطات موسيقية جديدة للموسيقار موزارت
19 يونيو 2026 17:35

قادت الصدفة إلى اكتشاف دفتر مخطوطات موسيقية للمموسيقار الشهير فولفغانغ موزارت يتضمّن معزوفات ودروسا كان يعطيها لدوقة غين، بفضل مثابرة موظّف في المكتبة الوطنية في فرنسا.
في الثاني من فبراير الماضي، اختار فرنسوا-بيار غوا الذي يهوى مطالعة المخطوطات الموسيقية المجهولة، الدفتر الذي لا يحمل عنوانا من بين 20 دفترا آخر قرر معاينتها قبل تقاعده قريبا، وفق ما أخبر أمين قسم الموسيقى هذا في المكتبة الوطنية في فرنسا.

وعند تصفّح الدفتر، ذهل باكتشاف مخطوطات بيد فولفغانغ أماديوس موزارت (1756-1791) أكد صحّتها خبراء، بينهم من يعمل في مكتبة موزارت في مدينة سالزبورغ النمسوية مسقط رأس الموسيقي.

ويضمّ الدفتر حوالى 12 "درس تأليف" وتمارين يومية أعطاها المؤلّف النمسوي بين مايو ويوليو 1778 لماري-لويز-فيليبين دو بونيير دو غين، عازفة الهارب (الجنك) الماهرة وابنة دوق دو غين عازف الناي المشهور، بحسب ما أوضح غوا.

وتتضمّن صفحات الدفتر الأربع والأربعون كذلك سبع معزوفات للناي والهارب، الأخيرة بينها غير مكتملة، وفق ما كشف أمين المكتبة خلال عرض الدفتر المحفوظ بحالة جيّدة.
وستعزف هذه المقطوعات للمرّة الأولى، بعد غد الأحد 21 يونيو، بمناسبة عيد الموسيقى على أيدي عازفين من الأوركسترا الفلهرمونية لـ"راديو فرانس" خلال حفلة في المكتبة الوطنية.

وستعرض المخطوطات خلال الحفلة، على أن تنقل لاحقا إلى متحف المكتبة الوطنية.
وستبثّ المعزوفات التي تمتدّ في المجموع على عشرين دقيقة الاثنين على إذاعة "فرانس موزيك" عند الساعة الثالثة من بعد الظهر (13,00 بتوقيت غرينيتش).

المصدر: آ ف ب
موزارت
فولفغانغ موزارت
مخطوطات
موسيقى
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