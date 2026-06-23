ياسمين صبري بين «مطلوب عائلياً» و«نصيب»

سعيد ياسين (القاهرة)

تصوِّر الممثلة ياسمين صبري، حالياً، مشاهدها في فيلم «مطلوب عائلياً»، مع كريم عبد العزيز، مصطفى خاطر، ومصطفى غريب، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

وأوضحت أن أحداث العمل تدور في إطار كوميدي يمزج بين المواقف الإنسانية والمفارقات، مشيرة إلى أنه يمثل تجربة سينمائية جديدة ومختلفة تقدمها للمرة الأولى في مشوارها الفني.

وأبدت ياسمين سعادتها بالتعاون مع كريم عبد العزيز، للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح فيلمهما السابق «المشروع إكس»، الذي شكَّل محطة فارقة ومهمة في مسيرتها الفنية، حيث جسَّدت أولى تجاربها في أفلام الأكشن، من خلال شخصية خبيرة غطس تتعرّف على عالِم مصريات تخوض معه رحلة مليئة بالمخاطر والتحديات لاستكشاف أسرار الحضارة الفرعونية وبناء الهرم الأكبر.

كما تشارك ياسمين صبري في بطولة فيلم «نصيب»، مع معتصم النهار، خالد سرحان، دنيا ماهر، مصطفى أبو سريع، وعمر الشناوي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويحتوي على بعض مشاهد الأكشن، وتجسِّد فيه شخصية أرملة لرجل أعمال ترث عنه منتجعاً سياحياً في مدينة الغردقة، وتخوض بعد وفاته تجارب مصيرية، وتقدِّم من خلال العمل بطولة سينمائية مطلقة للمرة الأولى.

وعلى صعيد الدراما، تفاضل ياسمين صبري، بين أكثر من نص، لتعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب منذ مسلسل «الأميرة ضل حيطة»، مع نيقولا معوض، وفاء عامر، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، وهالة فاخر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.