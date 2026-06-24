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الترفيه

جيهان الشماشرجي.. بطولة للمرة الأولى

جيهان الشماشرجي.. بطولة للمرة الأولى
24 يونيو 2026 16:18

محمد قناوي (القاهرة)

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تخوض الممثلة جيهان الشماشرجي، أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال فيلم «معاد عشا»، مع أحمد عبد الوهاب، الذي يشارك أيضاً في كتابة السيناريو والحوار بالتعاون مع كريم كيمز، وإخراج رامي إمام. وأوضحت الشماشرجي أن العمل ينتمي إلى فئة الكوميديا التشويقية، ويعتمد على حبكة مليئة بالمفاجآت والأحداث غير المتوقعة، وتدور أحداثه حول سلسلة مواقف ساخرة ومفارقات غامضة. وأشارت إلى أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة تعتمد على صناعة الضحك من قلب الأزمات والمواقف الصعبة، معربة عن حماسها الكبير لهذه التجربة الجديدة التي تحمل روحاً مختلفة عن معظم الأعمال الكوميدية التي قدِّمت خلال الفترة الأخيرة، إذ يعتمد على تمازج بين الكوميديا والتشويق. وتواصل جيهان، تصوير مشاهدها في فيلم «بحر»، الذي يشارك في بطولته عصام عمر، آية سماحة، حاتم صلاح، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، أحمد عبد الحميد، محمد عبده، ومطرب الراب فلكس، تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد علاء. والعمل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية، ويحمل مفاجآت درامية تكشف عنها الأحداث، وتدور في إطار اجتماعي. ويجسِّد عصام عمر شخصية شاب عاطل عن العمل يعاني أزمات مادية وضغوطاً اجتماعية قاسية، تدفعه إلى مواجهة تحديات وصراعات متتالية بحثاً عن حياة أفضل، بينما تتشابك حياته مع عدد من الشخصيات في رحلة مليئة بالصراع والبحث عن الذات. وتنتظر جيهان الشماشرجي، طرح فيلمها الجديد «علشان خاطر جليلة»، الذي يجمعها بالممثل طه دسوقي، في تجربة كوميدية ذات طابع تشويقي. ويُعَد الفيلم أول تجربة للمخرج محمد الزيات، في مجال الأفلام الروائية الطويلة، ويقدِّم معالجة إنسانية لعوالم المهمَّشين وسكان المناطق المنسية، من خلال قصة تحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية متعدِّدة. وتدور الأحداث حول صراعات ومفارقات تنشأ بين عائلتَين تنتميان إلى بيئتَين مختلفتَين، في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا، مع التركيز على الحكايات الإنسانية البسيطة والقريبة من وجدان الجمهور.

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