ريم مصطفى: لا أفكِّر في البطولة المطلقة

سعيد ياسين (القاهرة)



تنتظر الممثلة ريم مصطفى، طرح فيلم «الجواهرجي»، الذي تأجّل عرضه طوال الفترة الماضية لأسباب فنية وتسويقية، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر جواهر يواجه العديد من المتاعب والمواقف المحرجة.

وتواصل ريم، تصوير مشاهدها في فيلم «حين يكتب الحب»، مع أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، وشيري عادل، تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني. وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول عدة قصص تستعرض جوانب مختلفة من العلاقات وما يرافقها من مشاعر إنسانية متنوعة، إلى جانب التحديات والصراعات الداخلية التي تواجه أبطاله.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تُفاضل ريم، بين أكثر من مسلسل عُرض عليها لاختيار أحدها لموسم رمضان المقبل، بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «فن الحرب»، مع يوسف الشريف، شيري عادل، إسلام إبراهيم، ومحمد جمعة، إخراج محمود عبد التواب.

وذكرت أنها لا تفكر في خوض تجربة البطولة المطلقة، لإيمانها بأن نجاح أي عمل فني يعتمد على تكامل عناصره، سواء من الفنيين خلف الكاميرا أو الممثلين الذين يقدمون أدواراً متنوعة ومختلفة من حيث الحجم والتأثير. وأوضحت أنها ترحِّب بأدوار تمنحها مساحة تمثيلية كافية لإبراز قدراتها الفنية.