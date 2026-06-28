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إنقاذ رضيع من تحت أنقاض بعد أيام من زلزالي فنزوويلا

إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد أيام من زلزالي فنزويلا
28 يونيو 2026 19:55

نجا رضيع بأعجوبة بعد أن أُخرج من تحت الأنقاض بعد أيام  من وقوع الزلزالين المدمرين في فنزويلا.

وأظهر مقطع فيديو، بث على الإنترنت، الطفل وهو يبكي بينما كان أعضاء من فريق إنقاذ يرفعونه من تحت الأنقاض في كاراباليدا الواقعة شمالي العاصمة كراكاس.
كما أعلنت ديلسي رودريغيز الرئيسة بالإنابة، على منصات التواصل الاجتماعي، إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض.

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وقال رودريغيز "كل حياة هي مصدر أمل لفنزويلا"، مرفقة تصريحها بمقطع مصوّر لعملية الإنقاذ.
وأوضحت رئيسة فنزويلا بالإنابة أن 24 دولة أرسلت 521 طنا من الإمدادات، و86 وحدة إنقاذ مزودة بكلاب مدربة على البحث عن العالقين، وأكثر من 2700 عنصر إنقاذ.
وبلغت حصيلة القتلى جراء الزلزالين، حتى الآن، نحو 1500 قتيل، وهو عدد مرشح للزيادة.
وكان توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ حذّر من أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيرا إلى أن 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين.
وبلغت قوة الزلزالين 7,2 و7,5 درجات على مقياس ريختر.

المصدر: وكالات
فنزويلا
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إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد أيام من زلزالي فنزويلا
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إنقاذ رضيع من تحت أنقاض بعد أيام من زلزالي فنزوويلا
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