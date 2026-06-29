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الترفيه

ياسمينا العبد تنتظر «كان ياما كان»

ياسمينا العبد تنتظر «كان ياما كان»
29 يونيو 2026 14:35

محمد قناوي (القاهرة) 
تصوِّر الممثلة ياسمينا العبد، الفيلم الجديد «ممسوس»، الذي يُعَد أولى تجاربها في عالم أفلام الرعب، ويشارك في بطولته تارا عبود، عمر رزيق، ويوسف رأفت، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري. ويقدَّم العمل بمواصفات إنتاجية عالمية، بعدما خصِّصت له ميزانية ضخمة لتقديم تجربة بصرية مختلفة على مستوى السينما العربية، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الغموض والرعب.
وتجسِّد ياسمينا، في الفيلم شخصية فتاة تقود، برفقة مجموعة من الشباب، مغامرة جريئة للتحقيق في حقيقة أشهر الأماكن بهدف توثيقها وكشف أسرارها. وتتحوّل الرحلة تدريجاً إلى كابوس حقيقي، بعدما تواجه المجموعة سلسلة من الوقائع المرعبة والأحداث الخارقة للطبيعة، لتصبح معركتهم الأساسية هي النجاة من قوى غامضة تهدِّد حياتهم.
كما تنتظر ياسمينا العبد، عرض فيلم «كان ياما كان»، مع نور النبوي، تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وتقدِّم خلاله شخصية فتاة تتعرّف على مرشد سياحي يجسِّد دوره نور النبوي. وأكدت أن الفيلم يمثل بالنسبة لها بداية مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية بعد سنوات من تقديم أدوار الطفولة والمراهقة، مشيرة إلى أنها حرصت على استشارة المقربين منها قبل قبول العمل، لاقتناعها بأنه يشكِّل نقطة انتقال مهمة في مشوارها الفني. وأضافت أن من أجمل ما يتيحه التمثيل للممثل قدرته على تجسيد شخصيات أكبر أو أصغر من عمره الحقيقي بعدة سنوات.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تشارك ياسمينا العبد، في مسلسل «الأمير»، بطولة أحمد عز، أمينة خليل، سامي الشيخ، ومريم أوزرلي، إخراج العالمي ستيفن هوبكنز. وتدور أحداثه في إطار من التشويق والأكشن حول ضابط يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات. وأعربت عن إعجابها الكبير بالعمل مع أحمد عز، مؤكدة أنها انبهرت بدرجة التزامه وانضباطه في موقع التصوير، ووصفت تجربتها معه بأنها من التجارب المهمة التي أضافت إليها الكثير على المستويَين المهني والإنساني.
كما انتهت ياسمينا العبد، من تصوير مسلسل «ابن النصابة»، بطولة كندة علوش، انتصار، معتز هشام، حمزة دياب، إخراج أحمد عبد الوهاب. وتجسِّد فيه شخصية محامية تحت التدريب داخل مكتب المحاماة الذي تديره شخصية كندة علوش، في عمل اجتماعي مشوّق تدور أحداثه حول محامية تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اختفاء زوجها بصورة غامضة، لتتحوّل إلى امرأة قوية تسعى إلى استعادة حقوقها والانتقام، ممن تسببوا في معاناتها.
وذكرت ياسمينا، أنها تسعى دائماً إلى خوض تجارب فنية مختلفة، وتستمتع بتقديم الشخصيات المركبة، كما تحرص على إتقان اللهجات المتنوعة، إلى جانب شغفها الكبير بالمسرح الغنائي، الذي تراه من أكثر الفنون تحدياً لما يجمعه من تمثيل وغناء واستعراض.

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