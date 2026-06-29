كيف نتجنَّب مساوئ «التربية الزائدة»؟

ترجمة: أحمد عاطف



يسعى الآباء بشكل دائم إلى حماية أبنائهم وتوفير أفضل الظروف لهم، لكن خبراء التربية يحذِّرون من أن المبالغة في التدخّل بحياة الطفل قد تتحوَّل إلى ما يُعرف بـ«التربية الزائدة»، وهي حالة يتدخّل فيها الوالدان بشكل مفرط في تفاصيل حياة الأبناء، ما قد يؤثِّر على نموّهم النفسي واستقلاليّتهم.



مواجهة التحديات

يرى متخصِّصون أن هذا النمط التربوي، على الرغم من انطلاقه من مشاعر الحُب والخوف، قد يَحدّ من قدرة الطفل على بناء ثقته بنفسه ومواجهة التحديات بصورة طبيعية. ويميل بعض الآباء إلى التدخّل السريع لحل أي مشكلة يواجهها الطفل، سواء داخل المدرسة أو في علاقاته الاجتماعية. وعلى الرغم من أن الهدف غالباً يكون الحماية وتخفيف المعاناة، فإن هذا الأسلوب يحرم الطفل من اكتساب مهارات حل المشكلات والتعامل مع المواقف الصعبة بنفسه. ويؤكِّد خبراء التربية أن الطفل يحتاج أحياناً إلى خوض التجربة والتعلّم من نتائجها، لأن ذلك يساعده على تطوير شخصيته وقدرته على اتّخاذ القرار.



بين الثقة والتردّد

تَظهر التربية الزائدة أيضاً من خلال السيطرة على قرارات بسيطة تخصّ الطفل، مثل اختيار الملابس أو الأنشطة أو حتى الأصدقاء. ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا التدخّل المستمر إلى تراجع ثقة الطفل بنفسه، وشعوره بالتردّد في اتخاذ القرارات من دون الرجوع إلى والديه، كما قد يجعل الطفل أكثر اعتماداً على الآخرين في إدارة تفاصيل حياته اليومية. ويشير متخصِّصون إلى أن المبالغة في رد الفعل تجاه أخطاء الأطفال، حتى البسيطة منها، قد تزرع لديهم خوفاً دائماً من الفشل، فبدلاً من النظر إلى الخطأ باعتباره فرصة للتعلّم، يبدأ الطفل في تجنّب التجارب الجديدة خشية التعرّض للانتقاد أو العقاب، ما يؤثِّر على قدرته على المغامرة واكتشاف مهاراته وتطوير شخصيته بشكل طبيعي.



مساحة للاستقلال

قد تبدو المتابعة الزائدة والتذكير الدائم للآباء تعبيراً عن الاهتمام، لكن الطفل قد يفسِّرهما على أنهما عدم ثقة في قدراته. ويؤكِّد خبراء أن هذا الضغط المستمر قد يدفع بعض الأطفال إلى الانطواء أو تجنّب التعبير عن أنفسهم بحرية. وتشير دراسات إلى أن التربية المتوازنة، التي تجمع بين الدعم ومنح مساحة للاستقلال، تساعد الأطفال على بناء شخصية أكثر قوة وقدرة على التكيّف مع الحياة، وتمنحهم الفرصة لاكتساب مهارات التفكير واتّخاذ القرار وتحمّل المسؤولية منذ سنٍّ مبكرة.