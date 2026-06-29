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"واتس آب" يعتزم السماح بإنشاء حساب دون حاجة لرقم هاتف

شعار تطبيق "واتس آب" على شاشة هاتف
29 يونيو 2026 22:49

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، اليوم الاثنين، اعتزامها السماح باختيار إنشاء حساب عن طريق اسم المستخدم بدلا من أرقام الهاتف، في إطار خطط تستهدف معالجة ثغرة أمنية تهدد الخصوصية في التطبيق.

وقال تطبيق "واتس آب" إنه بدأ السماح للمستخدمين بحجز اسم مستخدم غير متكرر ويمكن استخدامه في الاتصال مع مستخدمي التطبيق عندما  يتم إطلاق هذه الخاصية في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن تطبيق "واتس آب"، الذي يقول إنه يضم أكثر من 3 ملايين مستخدم على مستوى العالم، يتيح حتى الآن الاتصال بالمستخدمين بواسطة أي شخص يعرف أرقام هواتفهم.

وقال التطبيق في منشور إنه "خلال الشهور المقبلة" سيحصل المستخدم على خيار الوصول إليه والاتصال به باستخدام اسم المستخدم وليس رقم الهاتف. ولم يحدد التطبيق موعدا دقيقا لإطلاق الخاصية.

وقالت أليس نيوتن ريكس، نائب رئيس "واتس آب" للمنتجات للصحفيين "صممنا هذه كخاصية خصوصية أساسية". ولن يقترح التطبيق على المستخدم اسما أثناء كتابته للاسم المطلوب.

وأضافت ريكس "الناس ستحتاج إلى معرفة اسم المستخدم بالضبط حتى يمكنهم التواصل معه لأول مرة .. أعتقد أن الكثيرين سيسارعون للحصول على أسماء مستخدمين. ولهذا السبب، قررنا فتح باب حجز الأسماء مبكرا".

وستتاح للشركات والمؤسسات والمبدعين، الذين لديهم حسابات على منصتي التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"فيسبوك" المملوكتين لشركة ميتا، فرصة الحصول على أسماء مستخدم على "واتس آب".

يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم بين 3 و35 حرفا. ولمنع انتحال الشخصية، سيحتفظ "واتس آب" بأسماء المستخدمين للشخصيات أو المجموعات البارزة، مثل المشاهير والشخصيات العامة والجهات الحكومية.

المصدر: د ب أ
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