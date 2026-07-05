جيني إسبر: «تحت الصفر» تحوُّل في مسيرتي

محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر الممثلة جيني إسبر، عرض مسلسلها الجديد «تحت الصفر»، يشاركها بطولته باسم ياخور، عابد فهد، أيمن زيدان، سلوم حداد، أحمد الأحمد، كندة حنا، تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج تامر إسحاق، ومن المقرَّر أن يُعرض على إحدى المنصّات الإلكترونية قريباً.

وقالت جيني: أجسِّد في العمل، الذي يتألف من 15 حلقة، شخصية زوجة تكرِّس حياتها لرعاية أسرتها، يؤدي دور الزوج أحمد الأحمد، وتعيش حياة هادئة ومستقرة نفسياً، قبل أن تجد نفسها داخل أحداث متشابكة تقلب حياتها رأساً على عقب.

واعتبرت أن هذه الشخصية تمثِّل تحوّلاً واضحاً في مسيرتها الفنية، إذ تختلف تماماً عن الأدوار التي قدّمتها في مسلسلي «السبع» و«ليالي روكسي» خلال الموسم الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أن تصوير الأعمال الثلاثة تزامن في فترة واحدة، ما منحها فرصة حقيقية لإظهار التنوّع في أدائها وتجسيد شخصيات مختلفة.

وذكرت أن تصوير «تحت الصفر» كان بين دبي وأبوظبي على مدار عدة أسابيع، معربة عن تفاؤلها الكبير بالعمل، لاسيما بعد فترة تحضير طويلة والأجواء الإيجابية التي جمعت فريق العمل، والتي ستنعكس على الشاشة وتصل إلى الجمهور بصورة صادقة. وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تتشابك مع العلاقات الإنسانية والأسرية، وتتغيّر الحقائق في حبكة تشويقية تضع الجميع أمام مواجهة صعبة مع ماضيهم.

وعبَّرت جيني إسبر، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «قلب أسود»، مع باسم ياخور، نادين الراسي، كارلوس عازار، ونادين تحسين بك، لافتة إلى أن العمل يعتمد على ثنائيات درامية تجمع بين أبطاله، حيث تقدِّم شخصية امرأة تسعى إلى تحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للفت الانتباه.