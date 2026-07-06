انطلاق «صيف قرى الإمارات».. في 5 مناطق

أبوظبي (وام)

انطلقت اليوم فعاليات برنامج «صيف قرى الإمارات 2026»، الذي ينظِّمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في 5 مناطق على مستوى الدولة، ضمن برنامج صيفي متكامل لاستثمار أوقات فراغ الأطفال والشباب. ويستمر البرنامج حتى 23 يوليو الجاري، من الاثنين إلى الخميس أسبوعياً، من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهراً، مستهدفاً الفئتَين العمريتَين من 10 إلى 13 عاماً ومن 14 إلى 17 عاماً، من خلال أنشطة تعليمية ورياضية وثقافية وترفيهية تعزِّز مهاراتهم وتدعم جودة حياتهم.ويقدِّم البرنامج تجربة تعليمية وتفاعلية متنوِّعة ترتكز على 5 محاور رئيسة تشمل الرياضة، والتراث، والهوية الوطنية، ومهارات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والأمن والسلامة، بما يُسهم في تنمية المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين، وتعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

وتُقام فعاليات البرنامج في مناطق قدفع بإمارة الفجيرة، ومصفوت بإمارة عجمان، والرمس بإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى الشويب والسلع في إمارة أبوظبي، بما يعكس حرص المجلس على الوصول إلى مختلف قرى ومناطق الدولة. ويضم البرنامج على مدى 3 أسابيع باقة متنوِّعة من الأنشطة الرياضية، وورش العمل التعليمية والتفاعلية، والجلسات التوعوية، والتجارب التطبيقية التي تغطي مجالات مهارات المستقبل، والابتكار، والتقنية، والصحة والسلامة، والوعي البيئي، إلى جانب أنشطة تعزز الهوية الوطنية، والقيَم الإماراتية، والعمل الجماعي، والإبداع، والمهارات الحياتية.