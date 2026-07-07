5 فوائد صحية لـ«عصير الأناناس»

شعبان بلال (القاهرة)

لطالما استخدم البشر الأناناس كعلاجٍ منزلي قديم لمشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات، حيث تحتوي هذه الفاكهة الرائعة على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين الهضم، وتعزيز صحة البشرة. ونذكر 5 فوائد صحية لعصير الأناناس:

1 - تحسين الهضم

«البروميلين» الموجود في ساق الأناناس وعصيره يساعد الجسم على تكسير البروتينات وهضمها. ووفقاً لدراسة سريرية نُشرت عام 2018، قد يُسهم «البروميلين»، عند تناوله على شكل كبسولات، في تقليل التورّم والكدمات، وتسريع الشفاء، وتخفيف الألم بعد العمليات الجراحية. ومع ذلك، لا يوفِّر تناول الأناناس أو عصيره كميةً كافيةً من «البروميلين» لعلاج الجروح كعلاج طبي مستقل.

2 - مكافحة السرطان

في دراسة مخبرية أُجريت عام 2015، عرَّض الباحثون خلايا سرطانية لعصير الأناناس الطازج. ووجدوا أن العصير المستخلَص من لبّ الأناناس وساقه يثبط نموّ خلايا سرطان المبيض والقولون. ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات على البشر قبل أن يتمكّن العلماء من تأكيد أي صلة بين عصير الأناناس والوقاية من السرطان أو علاجه. ويُعَد الأناناس أيضاً مصدراً غنياً ب «البيتا كاروتين». ففي دراسة موثوقة أُجريت عام 2014، أظهر الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة الغنية ب «البيتا كاروتين» علامات انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

4 - صحة البشرة

يحتوي عصير الأناناس على «فيتامين سي» و«بيتا كاروتين»، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل التجاعيد، وتحسين ملمس البشرة بشكل عام، والحد من أضرار أشعة الشمس والتلوّث. كما يساعد «فيتامين سي» على تكوين «الكولاجين»، وهو «بروتين» أساسي في الجسم يمنح البشرة قوّتها وبنيتها.

5 - جهاز المناعة

في دراسة أُجريت عام 2014، فحص الباحثون تأثير الأناناس على 98 طفلاً في سن المدرسة. أُصيب الأطفال الذين تناولوا الأناناس المعلَّب يومياً بعدوى فيروسية وبكتيرية أقل من أولئك الذين لم يتناولوا هذه الفاكهة. كما أن المشاركين الذين أُصيبوا بعدوى ضمن المجموعة التي تناولت الأناناس تعافوا في وقت أقصر. ومع أن هذه الدراسة محدودة النطاق، إلا أن نتائجها تشير إلى وجود ارتباط بين تناول الأناناس واستجابة مناعية أكثر فعالية للعدوى.