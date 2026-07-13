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منة فضالي.. في «عيلة تعمل عمايل»

منة فضالي.. في «عيلة تعمل عمايل»
13 يوليو 2026 15:51

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تخوض الممثلة منة فضالي، تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «عيلة تعمل عمايل»، بطولة محمد ثروت، وناهد الحلبي، تأليف لؤي النوري، وإخراج صفوان مصطفى نعمو. وتجسِّد في العمل شخصية فتاة تتمتع بروح مرحة وشخصية طموحة، تجد نفسها في خِضمِّ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيتها. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلتين، تتقاطع حياتهما بسبب نزاع على إرث داخل منزل دمشقي قديم، لتنشأ بينهما مواقف طريفة وصراعات يومية تحمل الكثير من المفارقات الإنسانية. كما تعاقدت منة فضالي، على المشاركة في مسلسل «استراحة محارب»، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يُجبر على التقاعد، قبل أن تدفعه تطورات متلاحقة إلى خوض مواجهات مصيرية، بخطوط درامية واجتماعية.

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