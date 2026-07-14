لبلبة: لا أفكِّر في الجوائز

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر الممثلة لبلبة، عرض فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. وتجسِّد في العمل شخصية والدة بطل الأحداث، يؤدي دوره أحمد السقا، الذي يعمل مقدم برامج إذاعية، ويتخصَّص في تقديم النصائح، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعدما تدخل حياته بشكل مفاجئ فتاة قوية ومستقلة. وتربط الأم علاقة طيبة بابنها، ما يثير حفيظة زوجته وغيرتها طوال الوقت. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات، ما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقَّعة. وعبَّرت لبلبة، عن سعادتها بالتعاون مع أحمد السقا، للمرة الأولى، مؤكدة أنه يمتلك موهبة كبيرة، وروحاً طيبة وإيجابية انعكست على كل فريق العمل.

وتنتظر لبلبة، عرض فيلم «الجواهرجي»، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول زوجَين يقرِّران الذهاب إلى استشاري في العلاقات الشخصية، حرصاً على استمرار حياتهما الزوجية. وتجسِّد لبلبة في العمل شخصية والدة بطل الأحداث، ويؤدي دوره محمد هنيدي، وهي المرة الثانية التي تجسِّد فيها شخصية والدته بعد فيلم «وش إجرام» عام 2006.

وأوضحت أنها لا تفكِّر في الجوائز، أو في رأي النقّاد في أثناء الاختيار أو التصوير، وأن كل ما تطمع فيه هو أن تقترب من الشخصية التي تقوم بتجسيدها قدر المستطاع، مع سعادتها بالجائزة حين تحصل عليها، لأنها تعني أنها قدَّمت دوراً جيداً. وأرجعت كيفية حفاظ الممثل على توهّجه الفني خلال مراحله العمرية المختلفة، إلى ضرورة الاهتمام بعمله، وأن ينأى بنفسه عن الغرور، ويحافظ على حُب الجمهور الذي يعطي من دون غرض، وأن يجتهد وينظر إلى خطواته التالية إذا أراد أن يعيش مدة طويلة.