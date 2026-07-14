5 حقائق عن «سمكة».. من عالَم الخيال

ترجمة: أحمد عاطف

في أعماق المحيط الهادئ، حيث الظلام شبه كامل والضغط هائل، تعيش سمكة صغيرة تبدو كأنها قادمة من فيلم خيال علمي، يطلع عليها اسم Pacific barreleye fish، أو السمكة ذات العيون الأنبوبية، وتتميّز برأس شفاف وعيون خضراء غريبة تتحرك داخل رأسها. وعلى الرغم من أن طولها لا يتجاوز نحو 15 سنتيمتراً، فإنها تُعَد واحدة من أغرب الكائنات البحرية التي رصدها العلماء في أعماق البحار. ونذكر 5 أسرار عن السمكة التي تجذب الأنظار بغرابتها وغموضها:

1 - رأس شفاف

أغرب ما يميز هذه السمكة أن رأسها مغطى بقبة شفافة مملوءة بسائل، يمكن من خلالها رؤية بعض أجزائها الداخلية، وتساعدها تلك القبّة على حماية عينَيها الحسّاستين داخل بيئة قاسية ومظلمة.

2 - عيون خضراء

عند النظر إلى السمكة، قد يظن البعض أن النقطتَين الموجودتَين في مقدمة وجهها هما عيناها، لكن الحقيقة أنهما عضوان للشمّ، أما العينَان الحقيقيتَان فهما داخل الرأس الشفاف، وهي عيون شديدة الحساسية تجاه الضوء، ومغطاتان بعدسات خضراء لافتة.

3 - ترى في الظلام

كان العلماء يعتقدون في البداية أن عينَي هذه السمكة ثابتتان وتنظران إلى أعلى فقط، لكن المشاهدات الحديثة أظهرت أنها تستطيع تدوير عينيها للأمام أيضاً، ما يساعدها على تعقّب فرائسها بدقة في الظلام.

4 - أسلوب صيد هادئ

تعيش السمكة في أعماق يتراوح معظمها بين 600 و800 متر تقريباً، وتستخدم عينيها لرصد ظلال الكائنات التي تمر فوقها، وعندما تقترب الفريسة، توجه عينيها إلى الأمام، ثم تتحرك بهدوء لالتقاطها. وتعتمد هذه السمكة على أسلوب صيد هادئ وموفِّر للطاقة، فهي لا تسبح بسرعة كبيرة بحثاً عن الطعام، بل تستخدم زعانفها الكبيرة للبقاء شبه ثابتة في الماء، وتراقب المنطقة فوقها حتى تلتقط حركة فريسة محتملة.

5 - تفاصيل غامضة

على الرغم من رصدها وتصويرها في بيئتها الطبيعية، لا تزال تفاصيل كثيرة عن حياتها غير معروفة، مثل طريقة تكاثرها وسلوكها اليومي، والسبب أن الوصول إلى هذه الأعماق صعب، كما أن الكائنات التي تعيش هناك نادراً ما تشاهَد حيّة.