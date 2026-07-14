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الترفيه

إياد نصار.. «في الإذاعة» للمرة الأولى

إياد نصار.. «في الإذاعة» للمرة الأولى
14 يوليو 2026 16:33

علي عبد الرحمن (القاهرة)
يخوض الممثل إياد نصار، أولى تجاربه الإذاعية من خلال مسلسل «ظل الساعي»، الذي يتناول قضايا الأسرة والحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين الاقتصادي، مسلطاً الضوء على قيَم التماسك الأسري والمسؤولية والتكافل عبر أحداث مستوحاة من الواقع. 
وعلى صعيد السينما، انتهى إياد نصار، من تصوير مشاهده في الفيلم الجديد «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. ويجسِّد فيه شخصية «أبو جبل»، تاجر سلاح. 
وينتظر إياد نصار عرض فيلم «من أيام الجيزة»، يشاركه بطولته عمرو عبد الجليل، وآية سماحة، تأليف هيثم سعيد، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وشادي محسن، وإخراج مرقس عادل. ويقدِّم خلاله شخصية «فريد»، وهو مهندس وباحث تجمعه علاقة صداقة ممتدة مع «فهيم» منذ سنوات الدراسة. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي يرصد التحولات الاجتماعية والفوارق الطبقية في محافظة الجيزة المصرية، من خلال رحلة الصديقَين وما يواجهانه من مواقف ومفارقات، تتخلّلها أحداث تنشأ في ظروف غير متوقّعة. 

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