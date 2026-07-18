«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. بيئة محفِّزة لتنمية المهارات

أبوظبي (وام)

حقَّقت فعاليات مجلس أبوظبي الرياضي، في «مدينة الرياضة والحيوية»، بـ«مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2006»، الذي يتواصل بالوثبة حتى 23 أغسطس المقبل، نجاحاً لافتاً وإقبالاً كبيراً من المراحل العمرية المختلفة من الذكور والإناث.

النشاط البدني

تحظى الفعاليات التي يُشرف عليها مجلس أبوظبي الرياضي في «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»، وهي: الشطرنج وألعاب المضرب، والرماية الإلكترونية، والقوس والسهم، وكرة القدم، والجودو، والجوجيتسو، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وحصص اليوجا للسيدات، والألعاب الشتوية، بتقدير كبير من أولياء أمور الطلبة، نظراً لدورها في تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني.

أجواء وأهداف وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المهرجان يمثِّل منصّة متكاملة للتوعية بأهمية الرياضة، في ظل البنية التحتية المتطوِّرة، والمنشآت الحديثة، والأجواء المحفِّزة التي تمنح الطلبة فرصة ممارسة الرياضة، وصقل قدراتهم، والاطلاع على الرياضات النوعية والأولمبية، مشيراً إلى الحرص على توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف المهرجان في الفترة الصيفية، وتقديم المبادرات المحفِّزة للمشاركين من مختلف الفئات العمرية.

تنمية المهارات

وأكد سعيد المهيري، أن الجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل الأندية المشاركة والشركاء، لها أثر كبير في الوصول إلى أفضل النتائج المرجوَّة، في بيئة آمنة ومريحة ومحفِّزة، تجمع بين الرياضة والترفيه، وتطوير قدرات المشاركين من مختلف الفئات، وتنمية مهاراتهم وتطويرها.