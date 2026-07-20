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الترفيه

هاني شنودة.. «عرّاب النجوم» وداعاً

هاني شنودة.. «عرّاب النجوم» وداعاً
20 يوليو 2026 13:45

علي عبد الرحمن (القاهرة)
رحل الموسيقار المصري هاني شنودة، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، عن عمر يناهز الـ 83 عاماً، إثر أزمة صحية طارئة. وهاني شنودة، هو موسيقار وملحن وموزّع مصري معروف بـ«عرّاب النجوم» لاكتشافه العديد من المواهب الفنية في الساحة الغنائية، أبرزهم عمرو دياب، ومحمد منير، إلى جانب تأسيسيه «فرقة المصريين» الموسيقية. وُلد هاني شنودة، عام 1943، وأسَّس فرقة «المصريين» عام 1977. ومن أبرز أعماله، الموسيقى التصويرية لأفلام «المشبوه»، «الحريف»، و«غريب في بيتي»، ومن أشهر ألحانه أغنية «أنا بعشق البحر»، للفنانة نجاة الصغيرة. وورث هاني شنودة، الفن عن والدته التي كانت عازفة ماهرة للبيانو، وفي شبابه قام بتوزيع العديد من الأغاني لكبار المطربين. وكانت أولى خطواته مع الشهرة بتكوين فرقة «المصريين» وتعاونه مع الفنان محمد منير.
وذكر هاني شنودة، في حوار سابق مع «الاتحاد»، أن فكرة «فرقة المصريين» جاءت من حوار له مع الكاتب العالمي الراحل نجيب محفوظ. وكان أوّل من قدَّم محمد منير، من خلال تلحينه أغاني أول ألبوماته «علموني عنيكي»، ومعظم أغاني ألبوم «بنتولد». واكتشف هاني شنودة، الفنان عمرو دياب، في حفلة بمدينة بورسعيد، وقدَّمه للجمهور عبر ألبوم «يا طريق».

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المصدر: وكالات
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