ياسمين رئيس.. في 3 أفلام جديدة

محمد قناوي (القاهرة)

تعاقدت الممثلة ياسمين رئيس، على المشاركة في بطولة فيلم «شمس الزناتي 2»، مع محمد إمام، باسم سمرة، محمد ثروت، خالد أنور، أحمد عبد الحميد، محمود عبد المغني، وتأليف محمد الدباح. ومن المقرَّر أن يبدأ التصوير نهاية الشهر الجاري، وسط استعدادات مكثَّفة لإنجاز العمل، الذي يعيد إحياء إحدى أشهر العلامات السينمائية العربية برؤية جديدة تناسب جمهور اليوم، ويمثِّل أحد أكبر الإنتاجات السينمائية المنتظَرة.

ولا يقدِّم الفيلم جزءاً ثانياً بالمعنى التقليدي من الفيلم الأصلي الذي عُرض في فترة التسعينيات، حيث تعود أحداثه إلى ما قبل أحداث الفيلم الأصلي بنحو 15 عاماً، ليستعرض البدايات الأولى لتكوين فرقة «شمس الزناتي»، ويكشف للمرة الأولى تفاصيل الشخصيات والخلفيات التي صنعت أبطال العمل الشهير.

كما يقدِّم شخصيات جديدة لم تكن موجودة في الجزء الأول، ما يمنح الأحداث أبعاداً درامية مختلفة، ويضيف العديد من المفاجآت التي تُعيد اكتشاف عالم «شمس الزناتي» من زاوية جديدة تجمع بين التشويق والدراما. كما انتهت ياسمين رئيس، من تصوير دورها في فيلم «الست لما»، مع يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبد الجليل، انتصار، محمد جمعة، ودنيا سامي، تأليف الثنائي كيرو أيمن، ومصطفى بدوي. وتجسِّد فيه شخصية «وفاء»، وهي فتاة في منتصف العشرينيات تتمتّع بشخصية مستقلَّة، وتدخل في رحلة قاسية من الصدمات النفسية والصراعات الاجتماعية والإنسانية.

وتخوض ياسمين رئيس، تجربة مختلفة تماماً من خلال فيلم «هيروشيما»، مع أحمد السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال. وتدور الأحداث في عالم يعيش تداعيات كارثة غامضة دمَّرت منطقة كاملة، حيث يجسِّد أحمد السقا، شخصية «مالك»، وهو ضابط إنقاذ سابق يعيش في عزلة بعد فقدان أسرته، بينما تقدِّم ياسمين، شخصية «نورا»، وهي صحفية شابة تسعى إلى كشف الحقيقة وراء تلك الكارثة، لتقودها التحقيقات إلى شبكة معقَّدة من المؤامرات والجرائم التي تتجاوز فكرة الحادث العابر.