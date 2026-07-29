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هنا الزاهد تستعد لـ«ملك الغابة»

هنا الزاهد تستعد لـ«ملك الغابة»
29 يوليو 2026 14:17

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تستعد الممثلة هنا الزاهد لبدء تصوير الفيلم الجديد «ملك الغابة»، الذي يجمعها بالممثل هشام ماجد للمرة الثالثة، تأليف فادي أبو السعود، إخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول علاقة تجمع بين شخصيتين تتخللها مواقف طريفة ومنافسات متبادلة.
وتواصل الزاهد حالياً تصوير مشاهدها في فيلم «شمس الزناتي 2»، الذي يلعب بطولته محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، تأليف محمد الدباح، إخراج أحمد خالد موسى.
ويمثّل العمل امتداداً للفيلم الذي قدمه عادل إمام عام 1991، وتدور أحداثه في فترة تسبق العمل الأصلي، حيث يتناول البدايات الأولى لتكوين فرقة «شمس الزناتي» قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي.
وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تنتظر الزاهد عرض مسلسل «بنت وداد»، الذي تشارك بطولته مع محمد علاء، بسنت شوقي، سوسن بدر، وسلوي عثمان، تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير. وتجسّد فيه شخصية فتاة تواجه تأثير غياب والدها على حياتها.

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