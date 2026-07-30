أسرة جورج كلوني تخلي منزلها في فرنسا بسبب حرائق الغابات

أعلن الممثل الأميركي جورج كلوني أن أسرته اضطرت إلى إخلاء منزلها الوقع في جنوب شرقي فرنسا إثر نشوب حريق على مقربة منه، حسبما قال وكيل أعماله اليوم الخميس.

وأدلى نجم هوليوود بالبيان في رسالة إلى ديدييه بريموند، عمدة بلدة "برينيول"، التي يقيم فيها كلوني وعائلته، والواقعة حوالي 90 كيلومترا شرق مدينة مارسيليا، وفقا لما قال وكيل كلوني الإعلامي في رسالة بريد إلكتروني.

وجاء في الرسالة "لا نعلم، عند هذه النقطة، ما إذا كان منزلنا الجميل سينجو من هذه اللحظة الرهيبة".

,كتب كلوني، مشيرًا إلى زوجته أمل، المحامية الحقوقية "أولًا، نأمل أن تكونوا أنتم وسكان مدينتنا بخير، وثانيًا، أنا وأمل ملتزمان بضمان أن نكون جزءًا من هذا المجتمع، مهما حدث لقريتنا، وسنساهم في إعادة بنائها".

وقال مسؤولون محليون إن الحريق اندلع قرب "برينيول" بعد ظهر أمس الأربعاء، والتهم نحو 100 هكتار (247 فدانًا). وكان الحريق أصغر بكثير من الحريق الهائل الذي اجتاح منطقة بوردو في جنوب غرب فرنسا في الأيام الأخيرة.

وأضافوا أنه تم إجلاء نحو 700 من السكان، وسُمح لهم بالعودة إلى منازلهم اليوم الخميس بعد السيطرة على الحريق.