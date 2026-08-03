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الترفيه

عبد الرحمن العقل في «شارع العرب»

عبد الرحمن العقل
4 أغسطس 2026 01:51

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يواصل الممثل الكويتي عبد الرحمن العقل تصوير مشاهده في المسلسل الجديد «شارع العرب»، بطولة فهد البناي، وفاطمة الطباخ، تأليف سوسن درويش، وإخراج منير الزعبي. ويجسّد خلاله شخصية رجل عصامي يتمسك بالقيم والمبادئ، قبل أن يواجه صراعاً مع واقع اجتماعي مختلف، يفرض عليه إعادة النظر في كثير من القناعات. تدور أحداث المسلسل حول شخصية تتعرض لحادث يؤدي إلى فقدان الذاكرة، لتبدأ بعدها في مواجهة مرحلة جديدة من حياتها، بعيداً عن محيطها السابق، في محاولة لاستعادة ما فقدته من تفاصيل والبحث عن حقيقة ما جرى. ولفت العقل إلى أن العمل يتناول عدداً من القضايا المرتبطة بالأسرة والعلاقات الإنسانية والانتماء، من خلال شخصيات تواجه اختبارات مختلفة تكشفها تطورات الأحداث، في إطار يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويقية.

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