بروتوكول لتحويل الإبداع إلى مشاريع مبتكرة

دبي (وام)



وقعت جمعية «الإمارات لرعاية الموهوبين» و«اتحاد المبدعين العرب»، عضو الأمم المتحدة، بروتوكول تعاون استراتيجياً لتوسيع جهود دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في دولة الإمارات والوطن العربي، وتحويل الإبداع إلى مشاريع ومبادرات تُسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً.



ركيزة أساسية

وقع البروتوكول أحمد الدباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، والإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس «اتحاد المبدعين العرب» و«اتحاد الإعلاميين العرب»، انطلاقاً من رؤية مشتركة تؤكد أهمية الاستثمار في المواهب والعقول باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية وبناء مستقبل مستدام. وشهد توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتورة نرمين سليم، أمين عام «اتحاد المبدعين العرب»، ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور صالح بالحاج، عضو مجلس إدارة «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، والمخرج حسام زكريا، عضو «اتحاد الإعلاميين العرب»، ومدير المكتب الإعلامي للجمعية.



حاضنة للابتكار

وقال أحمد الدباني النعيمي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»: إن رعاية الموهوبين مسؤولية تجاه المستقبل، والشراكة مع «اتحاد المبدعين العرب» تنطلق من رؤية مشتركة تجعل الإنسان المبدع محوراً للتنمية والعقل المبتكر بوابة للعبور إلى المستقبل. وأوضح الدباني أن البروتوكول يجمع بين خبرات المؤسستين، لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم الموهوبين وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات، حاضنة للابتكار ومنارة لاستقطاب العقول المضيئة.



توفير فرص

وقال الدكتور أحمد نور، رئيس «اتحاد المبدعين العرب» و«اتحاد الإعلاميين العرب»: إن البروتوكول يمثّل عهداً جديداً بين مؤسستين تؤمنان بأن الحضارات تُبنى بالعقول، مشيراً إلى أن الشراكة تهدف إلى توفير فرص أوسع للمبدعين والمواهب للوصول إلى آفاق عالمية من التأثير والتميز. أكد أن «اتحاد المبدعين العرب» ينظر إلى كل موهبة مكتشفة باعتبارها طاقة جديدة يمكن أن تسهم في بناء المستقبل.