5 قتلى وآلاف النازحين جراء تجدد المعارك في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

قتل 5 مدنيين على الأقل وأجبر أكثر من 51 ألف شخص على الفرار من منازلهم، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعد اشتباكات جديدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وإثر 6 أشهر من الهدوء غير المستقر الذي تخللته هجمات، استؤنفت المعارك في أوائل أكتوبر بين جماعات مسلحة محلية ومتمردي «حركة ام 23» في مقاطعة «كيفو» الشمالية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «تجدد الاشتباكات العنيفة منذ بداية أكتوبر يثير مخاوف من مزيد من التدهور في الوضع الإنساني».

وعلى الرغم من أن الجماعات المسلحة الرئيسية في «كيفو الشمالية» قد اجتمعت في نهاية سبتمبر بناء على دعوة من السلطات العسكرية في غوما، عاصمة المقاطعة، وأعلنت استعدادها لإلقاء أسلحتها، إلا أنها شنت هجمات منسقة على قرى في إقليمي «ماسيسي وروتشورو» في أوائل أكتوبر.

وفي مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي رجال الميليشيات هؤلاء أنهم «متطوعون للدفاع عن الوطن» ويصورون أنفسهم وهم يطلقون النار على منازل ويحرقونها.

وتوقفت حركة المرور على أحد الطرق الرئيسة في «شمال كيفو» بسبب الاشتباكات.

وإقليم «شمال كيفو» متاخم لرواندا وأوغندا، ويشهد أعمال عنف مسلح مستمرة منذ نحو 30 عاماً.