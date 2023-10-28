قتلى بسبب سوء الأحوال الجوية في أوكرانيا

قضى ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، في كييف جراء سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمينكو، عبر تطبيق تلغرام، إن «الطقس السيء يسود أوكرانيا. هناك مشاكل في إمدادات الطاقة في 12 منطقة في البلاد».

وأضاف أنّ المناطق الأكثر تضرّراً هي خميلنيتسكي وريفني ولفيف في غرب البلاد.

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الإدارة الرئاسية إن «ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن: اثنان في (مدينة) كييف وواحد في منطقة كييف. وأصيب آخرون بجروح».

وصرح فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة أن سبعة أشخاص جرحوا في كييف، نقل خمسة منهم إلى المستشفى.

ووفق وزارة الطاقة، هناك ما لا يقل عن 300 ألف شخص بدون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية.