الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتّهام المعارضة في بنجلادش بقتل شرطي

الشرطة تتصدى للمحتجين في دكا
29 أكتوبر 2023 22:29

اتُّهم قادة من المعارضة في بنجلادش، اليوم الأحد، بقتل شرطي خلال احتجاجات قبل الانتخابات البرلمانية.
وقال صلاح الدين ميا المسؤول في الشرطة إن «164 عضواً في حزب بنجلادش القومي، بينهم (زعيمه) ميرزا ألامجير، وجهت إليهم اتهامات بقتل الشرطي».
وأوقفت سلطات بنجلادش ألامجير (75 عاماً) الأمين العام لحزب بنجلادش القومي، صباح اليوم، في اليوم الثاني من الاحتجاجات.
وأجرت الشرطة أيضاً عمليات تفتيش لمنازل عدد من كبار المسؤولين في الحزب، بحسب ظاهر الدين سوابان المتحدث باسم الحزب.
ووقعت أعمال عنف، أمس السبت، قُتل خلالها شرطي ومتظاهر، وأحرقت أو تضررت 26 سيارة إسعاف على الأقل تابعة للشرطة.
وقالت الشرطة إن أكثر من مئة ألف من أنصار المعارضة شاركوا في مسيرات محظورة في العاصمة دكا.
واتهمت الشرطة المتظاهرين بإشعال النار في حافلة، فجر اليوم الأحد، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بحروق خطيرة.
وشددت الإجراءات الأمنية، اليوم الأحد، في العاصمة، حيث قام آلاف من أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود بدوريات في الشوارع.

أخبار ذات صلة
ارتفاع عدد قتلى اصطدام قطارين في بنجلاديش
إثر الانتخابات.. المعارضة تستعد لتشكيل حكومة في نيوزيلندا
المصدر: وكالات
بنجلادش
بنغلادش
احتجاجات
المعارضة
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
جلسات في مؤتمر الناشرين 2023
التعليم والمعرفة
جلسات عقود بيع وشراء حقوق النشر تبدأ في «مؤتمر الناشرين»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©