20 قتيلاً بهجوم مسلح في الكاميرون

ياوندي (وكالات)

قتل 20 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال، أمس، في هجوم شنه مسلحون انفصاليون في غرب الكاميرون، حيث يتواجه المتمردون والجيش منذ 7 سنوات على ما أفاد مسؤولون أمنيون والسلطات المحلية. ووقع الهجوم ليلاً في بلدة إيغبيكاو في المنطقة الجنوبية الغربية.

وأفاد مسؤول كبير في إدارة المنطقة «أوقع الهجوم نحو 20 قتيلاً من نساء ورجال وأطفال فيما أُصيب 10 أشخاص بجروح خطرة وادخلوا المستشفى».

وأكد الهجوم والحصيلة المؤقتة مسؤول في القوى الأمنية، فضلاً عن مسؤول في هيئة حكومية.

منذ نهاية 2016، يدور نزاع دام بين المتمردين الانفصاليين من ناحية، والجيش والشرطة من ناحية أخرى.

وتتّهم منظمات حقوقية دولية والأمم المتّحدة كلا الطرفين بارتكاب جرائم ضدّ المدنيّين في نزاعهما الدائر في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية التي تقطنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة بالإنجليزية في البلد الواقع في وسط أفريقيا والذي يتحدّث معظم سكّانه الفرنسية.

وقال ضابط في الدرك فضل عدم الكشف عن هويته، إن «المتمردين هاجموا السكان المدنيين في إيغبيكاو والحصيلة الأولية هي 23 قتيلا واحتراق نحو 15 منزلاً». وأكد مسؤول كبير في لجنة حقوق الإنسان الكاميرونية وقوع الهجوم، مشيراً إلى حصيلة أولية بلغت 15 قتيلاً. وأشار العضو في هذه الهيئة الحكومية إلى أن «هذا العدد قد يرتفع».