الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

20 قتيلاً بهجوم مسلح في الكاميرون

جندي في الجيش الكاميروني (أرشيفية)
7 نوفمبر 2023 01:11

ياوندي (وكالات)

أخبار ذات صلة
إرهابيون يقتلون 11 شخصاً في نيجيريا
اعتقال رجل على ارتباط باعتداء بروكسل

قتل 20 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال، أمس، في هجوم شنه مسلحون انفصاليون في غرب الكاميرون، حيث يتواجه المتمردون والجيش منذ 7 سنوات على ما أفاد مسؤولون أمنيون والسلطات المحلية. ووقع الهجوم ليلاً في بلدة إيغبيكاو في المنطقة الجنوبية الغربية.
وأفاد مسؤول كبير في إدارة المنطقة «أوقع الهجوم نحو 20 قتيلاً من نساء ورجال وأطفال فيما أُصيب 10 أشخاص بجروح خطرة وادخلوا المستشفى».
وأكد الهجوم والحصيلة المؤقتة مسؤول في القوى الأمنية، فضلاً عن مسؤول في هيئة حكومية.
منذ نهاية 2016، يدور نزاع دام بين المتمردين الانفصاليين من ناحية، والجيش والشرطة من ناحية أخرى.
وتتّهم منظمات حقوقية دولية والأمم المتّحدة كلا الطرفين بارتكاب جرائم ضدّ المدنيّين في نزاعهما الدائر في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية التي تقطنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة بالإنجليزية في البلد الواقع في وسط أفريقيا والذي يتحدّث معظم سكّانه الفرنسية.
وقال ضابط في الدرك فضل عدم الكشف عن هويته، إن «المتمردين هاجموا السكان المدنيين في إيغبيكاو والحصيلة الأولية هي 23 قتيلا واحتراق نحو 15 منزلاً». وأكد مسؤول كبير في لجنة حقوق الإنسان الكاميرونية وقوع الهجوم، مشيراً إلى حصيلة أولية بلغت 15 قتيلاً. وأشار العضو في هذه الهيئة الحكومية إلى أن «هذا العدد قد يرتفع».

 

الكاميرون
هجوم إرهابي
الجيش الكاميروني
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©