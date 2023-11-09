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تفشي أمراض فيروسية في محافظة الضالع اليمنية

أرشيفية
10 نوفمبر 2023 01:33

عدن (الاتحاد)

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تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في شمال محافظة الضالع انتشاراً واسعاً للأوبئة والأمراض الفيروسية التي يمكن مكافحتها بالتطعيم والتحصين، في ظل منع الجماعة حملات التحصين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها رصدت 900 حالة إصابة بـ«الحصبة والسعال الديكي والدفتيريا» في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بمحافظة الضالع، مع 7 وفيات مرتبطة بهذه الأمراض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023.
وأوضح التقرير أن أغلب الإصابات تمثلت في «الحصبة»، حيث تم تسجيل 691 حالة إصابة، و6 وفيات مرتبطة بالمرض، معظم الحالات تم الإبلاغ عنها في مديريتي «دمت وقعطبة».
وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة بـ«الدفتيريا» بلغت 159 حالة، 8 منها كانت في أكتوبر الماضي، مع حالة وفاة واحدة مرتبطة بالمرض، وتم الإبلاغ عن معظم حالات الإصابة في مديرية دمت.
ويعود سبب تفشي الإصابات بالفيروسات والفاشيات التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى مواصلة الأخيرة منع تنفيذ الحملات الروتينية للتحصين الموسع.

جماعة الحوثي
محافظة الضالع
الضالع
الأزمة اليمنية
اليمن
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