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البرلمان الإسباني يصوت على تنصيب سانشيز رئيسا للحكومة

البرلمان الإسباني يصوت على تنصيب سانشيز رئيسا للحكومة
13 نوفمبر 2023 19:44

 يسعى رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز إلى الترشح لولاية جديدة في تصويت يجريه البرلمان الإسباني في 16 نوفمبر الجاري.

وقالت رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا أرمنجول، اليوم الاثنين، إن جلسة النقاش البرلمانية لإعادة انتخاب سانشيز ستبدأ في 15 نوفمبر الجاري، على أن يجرى التصويت الفعلي في اليوم التالي أي يوم الخميس المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبدعم سبعة من نواب الحزب الانفصالي الكتالوني "معا من أجل كتالونيا"، حصل سانشيز، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحزب، الأسبوع الماضي، على الأغلبية اللازمة للفوز بتصويت البرلمان المؤلف من 350 عضوا.

 

المصدر: د ب أ
بيدرو سانشيز
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