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فيضانات تجتاح فيتنام بعد أمطار غزيرة

مياه الفيضانات تغمر السيارات المتوقفة في مدينة هيو بوسط فيتنام
15 نوفمبر 2023 12:58

غرقت مدينة هوي القديمة في فيتنام، والتي تضم موقعا سياحيا مدرجا على قائمة يونيسكو للتراث العالمي، الأربعاء بعدما غمرت الأمطار الغزيرة آلاف المنازل وأغلقت الطرق السريعة. وبحسب صور نشرتها وسائل إعلام رسمية، كان السكان يتنقلون في قوارب في شوارع فاضت فيها المياه، بينما غمرت المنازل والسيارات جزئيا.

وقال أحد سكان هوي "غمرت المياه المدينة في كل مكان، وارتفع مستواها بسرعة كبيرة منذ ليل الثلاثاء"، مضيفا أن الكهرباء انقطعت عن المدينة. 
وهطلت أمطار غزيرة على عدة محافظات على طول ساحل فيتنام منذ الاثنين. 

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وأعلنت السلطات الأربعاء أن أكثر من ألفي شخص أخلوا منازلهم في مقاطعة كوانج تري بوسط البلاد، حيث فقد أثر ثلاثة أشخاص. 
كما تم إغلاق بعض أجزاء من الطريق السريع الوطني الذي يربط شمال وجنوب فيتنام بسبب الانهيارات الأرضية بسبب الفيضانات.

وأدت الكوارث الطبيعية ولاسيما الفيضانات وانزلاقات التربة إلى مقتل أو فقدان 136 شخصا في فيتنام منذ مطلع السنة. ويفيد علماء أن الأحوال الجوية القصوى باتت أكثر حدة جراء التغير المناخي.

المصدر: وكالات
فيتنام
أمطار غزيرة
فيضانات
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