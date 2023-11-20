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السجن 30 عاما لقادة أقوى مافيا في إيطاليا

محاكمة عناصر من المافيا في إيطاليا
20 نوفمبر 2023 22:14

أصدرت محكمة إيطالية، اليوم الاثنين، أحكاما بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق والتي استهدفت عصابة "ندرانجيتا" الإجرامية أقوى عصابات المافيا في إيطاليا في معقلها بمنطقة كالابريا بجنوب البلاد.
ومن بين 338 متهمًا مثلوا أمام المحكمة الابتدائية في لاميزيا تيرمي (جنوب إيطاليا)، دين 207 وحكم عليهم فيما تمت تبرئة 131 آخرين.
وواجه المتهمون تهما متعددة مثل الابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو ثلاث سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم. 
وتراوحت الأحكام، التي قرأتها القاضية بريجيدا كافاسينو، من السجن لبضعة أشهر إلى 30 عامًا كحدّ أقصى وهي عقوبة تلقاها أربعة أشخاص، ليصل إجمالي عدد سنوات السجن لجميع المدانين إلى نحو 2150 عامًا.
من بين من تلقى عقوبة السجن 30 عاما، سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا.
وحُكم على النائب السابق في البرلمان جانكارلو بيتيلي (70 عامًا)، الذي كان أحد أشهر المتهمين، بالسجن 11 عامًا بدلًا من 17 عامًا كان قد طلبها الادّعاء.
وتُصنف مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا من أقوى شبكات الجريمة المنظمة وأكثرها ثراءً بفعل تحكمها بجزء كبير من تجارة الكوكايين المهرب إلى أوروبا.
وتنتشر في حوالى أربعين دولة، وتشدد قبضتها في موطنها الأصلي حيث تسللت إلى كل دوائر الحياة العامة وعاثت فيها وفرضت قوانينها الصارمة على السكان.
وحُكم على جورجيو ناسيلي، وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.
ومع ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.
ويمكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر اليوم الاثنين.
ويعتبر المدعون أن "ندرانجيتا" أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة "كوزا نوسترا" الأكثر شهرة في صقلية كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.

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المصدر: وكالات
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مافيا
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