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رئيس الحكومة العراقية يرفض استقالة 3 وزراء من حزب «تقدم»

السوداني خلال ترؤسه جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء العراقي (أرشيفية)
21 نوفمبر 2023 01:07

هدى جاسم (بغداد) 

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أعلنت الحكومة العراقية أمس، رفض رئيس الوزراء محمد السوداني طلبات استقالة تقدم بها ثلاثة وزراء من حزب «تقدم» الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي. 
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن رفض السوداني طلبات الاستقالة جاء حرصاً منه على ضمان التمثيل السياسي لجميع المكونات والقوى السياسية في الحكومة العراقية. 
وأضاف أن القرار جاء انسجاماً مع تبني الحكومة دعم الاستقرار السياسي واستمراره وبما لا يؤثر في التماسك المجتمعي ويوفر الأجواء المستقرة التي تسهم في تطبيق برنامج الحكومة. وأوضح العوادي أن الوزراء الثلاثة وهم وزير «التخطيط» محمد تميم ووزير «الصناعة والمعادن» خالد بتال ووزير «الثقافة والسياحة والآثار» أحمد فكاك.
وكان وزراء التخطيط والصناعة والثقافة سبق أن تقدموا بطلبات استقالة من الحكومة احتجاجاً على الحكم القضائي الذي أقصى رئيس الحزب الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي في 14 نوفمبر الحالي.

الحكومة العراقية
العراق
محمد شياع السوداني
محمد الحلبوسي
رئيس الحكومة العراقية
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