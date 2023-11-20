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توثيق 11 ألف انتهاك حوثي بحق أطفال اليمن خلال عام

دعوات لحماية أطفال اليمن ووقف الانتهاكات الحوثية (إرشيفية)
21 نوفمبر 2023 01:08

عدن (الاتحاد)

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أعلن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، أن جماعة الحوثي ارتكبت 11232 انتهاكاً ضد أطفال صنعاء، خلال الفترة من 19 نوفمبر 2022 إلى 19 نوفمبر 2023.
وشملت الانتهاكات جرائم القتل والاختطاف،  وتخريب المؤسسات الصحية والتعليمية.
وحذر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، من تزايد  الانتهاكات الحوثية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بجدية وحزم لحماية أطفال اليمن. الى ذلك، بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، مع مسؤول أوروبي رفيع جهود إحلال السلام في اليمن.
وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان على منصة التواصل «إكس»: «التقى المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ، مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في الأردن، أمس، لمناقشة تطورات الوضع في اليمن».
وأضاف: بحث الجانبان «أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق تقدم نحو السلام الدائم والاستقرار في اليمن».
وخلال الأيام الأخيرة، كثفت الأمم المتحدة والفعالين الدوليين والإقليميين من تحركاتهم الدبلوماسية بهدف التوصل لاتفاق هدنة جديد في اليمن.

أطفال اليمن
اليمن
صنعاء
جماعة الحوثي
انتهاكات الحوثيين
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