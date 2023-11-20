جنوب أفريقيا تترأس اليوم قمة افتراضية لـ«بريكس» حول غزة

جوهانسبرغ (وكالات)

تترأس جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة «بريكس» لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا أمس.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا «بوصفه رئيساً لمجموعة دول البريكس» إلى «عقد اجتماع استثنائي مشترك حول الوضع في غزة الثلاثاء عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش».

وأعلن الكرملين، من جانبه، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في الاجتماع. وقال في بيان إنه «في 21 نوفمبر، سيشارك الرئيس الروسي في قمة استثنائية لبريكس عبر تقنية الفيديو لبحث النزاع الفلسطيني الإسرائيلي».

وبعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، دعا «الكرملين» إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية.

وسيفتتح رئيس جنوب أفريقيا هذا الاجتماع الذي من المقرر أن تكون لكل دولة حاضرة فيه، كلمة، وفق بيان الرئاسة.

كما سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاجتماع الذي من المتوقع أن يعتمد القادة في ختامه «بياناً مشتركاً بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة».