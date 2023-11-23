زلزال قوي يهز جنوب شرقي تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5,2 درجة على مقياس ريختر، جنوب شرقي تركيا اليوم الخميس، في المنطقة ذاتها التي دمرتها الزلازل في فبراير الماضي.

وقالت الهيئة التركية لإدارة الكوارث إن الزلزال أعقبه هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 4,7 درجة، وكان مركزها في ولاية ملاطية.

ونقلت قناة «تي.آر.تي» التركية عن إرسين يازجي حاكم ملاطية قوله إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البداية.

كان زلزالان كبيران قد ضربا جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 فبراير الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وخسائر مادية بعشرات مليارات الدولارات.